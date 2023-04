“A lo que apunto es a Roland Garros”, afirmó Djokovic en Montecarlo

Posteado en: Deportes, Titulares

Con casi 36 años, Novak Djokovic no ocultó este domingo, justo antes de afrontar en la nueva semana el Masters 1000 de Montecarlo, primer gran torneo de la temporada europea sobre tierra batida, que su objetivo inmediato es ganar Roland Garros en junio, con lo que sumaría un 23º título del Grand Slam.

“Ya no tengo tanta energía como antes para jugar tantos torneos, ni para estar implicado de manera tan intensa y permanente como los jugadores más jóvenes. Así que elijo los torneos donde quiero jugar a mi mejor nivel y construyo mi programa en función de eso. Ahora, los torneos hacia los que apunto son los Grand Slam. Y en lo que se refiere a la temporada sobre tierra, apunto a Roland Garros. No es un secreto”, afirmó el serbio este domingo, día en el que se abrió la competición en el cuadro principal del torneo monegasco.

Djokovic jugará su primer partido en Montecarlo el martes o el miércoles, ante el estadounidense Mackenzie McDonald (55º) o el ruso Ivan Gajov (186º). Podría encontrarse con el italiano Jannik Sinner (9º) en cuartos y eventualmente con el ruso Daniil Medvedev (4º) en semifinales. No jugaría contra el vigente doble campeón del torneo, el griego Stefanos Tsitsipas (3º del mundo), hasta la final.

“No triunfé mucho en Montecarlo en los últimos años. No he jugado bien allí”, admitió el que fuera dos veces campeón del torneo, en los ‘lejanos’ 2013 y 2015.

“Espero este año poder empezar mejor la temporada sobre tierra batida y lanzar así mi preparación pensando en Roland Garros”, dijo.

Djokovic no compite desde principios de marzo, ya que no pudo estar en la gira estadounidense (Indian Wells y Miami) por su negativa a vacunarse contra el covid-19.

“En los últimos años me he acostumbrado a no jugar durante largos periodos. No jugué en Estados Unidos el año pasado y este año tampoco. Pero está bien, así son las cosas. Me he podido entrenar más en tierra batida”, señaló.

No estarán en el torneo de Montecarlo este año los españoles Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, ese último once veces campeón en el Montecarlo Country Club. Eso da “una buena ocasión para llegar lejos en el torneo”, subrayó ‘Djoko’, aunque puntualizó que “por experiencia” son claves “los dos primeros partidos”. /AFP