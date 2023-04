Freddy Guevara aclaró que la Asamblea Nacional no pidió “alivianar” sanciones de EEUU

Click to share on Google News (Opens in new window)

Freddy Guevara aclaró este lunes que la Asamblea Nacional no busca mecanismo para “alivianar” las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro, puesto a que tales acciones corresponden a la Asamblea fraudulenta.

Por lapatilla.com

“Como Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Venezuela quiero ser muy claro: esa opinión no representa la política del Parlamento de Venezuela”, dijo Guevara a través de la red social Twitter respondiendo a la publicación del periodista de The Associated Press Joshua Goodman en donde enlaza una entrevista que realizó con Fernando Blasi.

Guevara mencionó que se emitirá “un comunicado oficial con respecto a este asunto”.

As President of the Foreign Affairs Committee of the Venezuelan Parliament I want to be very clear: that opinion doesn’t represent Venezuela’s Parliament policy.

We will issue an official statement regarding this matter. https://t.co/7UKhRLAoRQ

— Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) April 3, 2023