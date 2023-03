Subastan en Nueva York un raro diamante rosa estimado en 35 millones de dólares

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Eternal Pink, un raro y bello diamante de color rosa púrpura vivo, de 10,57 quilates, será el protagonista de la subasta de Joyas Magníficas que organiza Sotheby’s el próximo 8 de junio en Nueva York con un valor estimado de 35 millones de dólares.

De talla cojín y sin imperfecciones internas procedente de la mina de Damtshaa en Botsuana, esta gema está considerada como la quintaesencia del rosa, con un color y brillo incomparables, que llega al mercado como el diamante rosa violáceo más valioso jamás subastado.

“Sus líneas refinadas combinadas con la intensidad de su color le otorgan un lugar como una de las gemas más extraordinarias del mundo”, explica Tom Moses, vicepresidente ejecutivo y jefe de laboratorio e investigación del Instituto Gemológico de América (GIA) Monograph.

Introducing The Eternal Pink, the most vivid pink diamond to ever come to market.

Carrying the highest price per carat estimate ever placed on any diamond or gemstone, The Eternal Pink is expected to achieve in excess of $35 million this June at #SothebysNewYork. pic.twitter.com/BBGvdv7BPL

— Sotheby's (@Sothebys) March 29, 2023