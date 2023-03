El rasgo que diferencia a Elon Musk del resto de la humanidad, según su mejor amigo de la universidad

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Navaid Farooq dijo que esta característica del magnate multimillonario fue una “constante” durante sus años de amistad, tanto en los momentos de ocio como en las actividades académicas

El mejor amigo de Elon Musk durante la universidad reveló cuál es el rasgo que diferencia al fundador de Tesla y Space X —el segundo hombre más rico del mundo— del resto de la humanidad.

Por Infobae

Navaid Farooq entabló amistad con Musk en otoño de 1990. El futuro magnate tenía 17 años y había recién abandonado su hogar en Sudáfrica para trasladarse a Canadá, donde se matriculó en la Universidad de Queen de Kingston (Ontario).

Farooq y Musk vivían en la misma residencia y pronto estrecharon lazos por sus experiencias en el extranjero, (Farooq era un canadiense que había sido criado en Ginebra). También compartían la afición por los juegos de estrategia, según se relata en el libro de Ashlee Vance “Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future” (Elon Musk: Tesla, SpaceX y la búsqueda de un futuro fantástico).

Viviendo tan cerca, Farooq llegó a conocer a Musk de manera íntima, lo cual le permitió identificar el que considera su rasgo definitorio.

“Cuando Elon se mete en algo, desarrolla un nivel de interés diferente al de otras personas”, dijo Farooq en el libro de Vance, según consigna CNBC. “Esto es lo que diferencia a Elon del resto de la humanidad”.

Farooq recordó que cuando en 1991 salió a la venta el videojuego de estrategia Civilization, “Elon podía perderse durante horas y horas” jugando.

También podía quedarse inmerso en sus pensamientos durante horas pese a estar en una fiesta. “Éramos el tipo de personas que pueden estar solas en una fiesta sin sentirse incómodas. Podemos pensar para nosotros mismos y no sentirnos socialmente incómodos por ello”, dijo.

Según el libro, la intensidad de Musk fue una “constante” durante la larga amistad de ambos, incluso en el desempeño académico.

En la universidad, Musk estudió empresariales, compitió en concursos de oratoria y se puso a la altura de sus compañeros a la hora de puntuar en los exámenes, según el libro.

Después de un examen de economía, Musk, Farooq y sus otros compañeros compararon notas para tratar de estimar su puntuación en el examen, cuando quedó claro que Musk dominaba la materia mucho mejor que el resto.

“Se trataba de un grupo de estudiantes de alto rendimiento, y Elon se destacaba”, explica Farooq.

Ese especial e intenso nivel de interés, determinación y concentración de Elon Musk fue destacado por otras personas que conocieron a Musk en su etapa universitaria.

Justine Wilson, su primera esposa, contó varias anécdotas que ilustran el carácter de Musk.

“Llamaba con mucha insistencia”, dijo en el libro de Vance. “Siempre sabías que era Elon porque el teléfono no paraba de sonar. El hombre no acepta un no por respuesta. No puedes ignorarle. Pienso en él como en Terminator. Fija su mirada en algo y dice: ‘será mío’”.

Justine también dijo que Musk comparaba sus notas con las de ella. Ella y Musk tomaron la misma clase de psicología anormal, y después de un examen, Justine recibió un 97, Musk un 98.

“Volvió a hablar con el profesor para recuperar los dos puntos que había perdido y consiguió cien”, cuenta Justine en el libro. “Parecía que siempre estábamos compitiendo”.

Musk todavía parece tener esa intensidad y la capacidad de enfocarse de manera descomunal en cualquier proyecto que tenga entre manos. En una entrevista en noviembre de 2018 dijo que estaba trabajando 120 horas a la semana en un esfuerzo por acelerar la producción del Tesla Model 3.