Luces y sombras de los miembros de One Direction ocho años después de la salida de Zayn Malik

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El 23 de julio de 2010, se formó una de las boy bands más exitosas de los últimos años. Cinco chicos en busca de un sueño se presentaron, por separado, al programa The X Factor en el Reino Unido. Aunque ninguno de ellos consiguió ganar el concurso, durante su emisión los juntaron para ofrecerles una nueva oportunidad: esta vez en forma de grupo. Y el resto… es historia. Niall Horan (Mullingar, Irlanda, 29 años), Zayn Malik (Bradford, Reino Unido, 30 años), Liam Payne (Wolverhampton, Reino Unido, 29 años), Harry Styles (Redditch, Reino Unido, 29 años) y Louis Tomlinson (Doncaster, Reino Unido, 31 años) ni se imaginaban, aquel día, que se convertirían rápidamente en una de las bandas musicales juveniles más importantes de la historia con 200 millones de discos vendidos.

Por: El País

El éxito no cesó en los cinco años que permanecieron unidos: giras mundiales con todas las entradas vendidas, premios, reconocimiento internacional y millones de seguidores que acompañaban cada uno de sus pasos. Pero todo lo que sube, baja… aunque en este caso, no fue por la falta de público. El 25 de marzo de 2015, Zayn Malik decidía poner fin a su etapa como miembro de la banda con la esperanza de “tener una vida normal para alguien de 22 años”. A pesar de su marcha, Niall, Liam, Harry y Louis continuaron con los planes de la gira e incluso publicaron un nuevo disco: Made in the A.M.

Sin embargo, cinco meses después de la salida de Zayn, los integrantes anunciaban una pausa como banda. “No estamos rompiendo, pero nos tomaremos un merecido descanso el próximo año”, publicaba Niall Horan en su cuenta de Twitter. Un “descanso” que dura ya ocho años, en los que cada uno de ellos ha vivido destinos muy diferentes: desde el éxito internacional de unos hasta aquellos que han tenido que buscarse la vida solos, sin apenas apoyo.

Puedes leer la nota completa en El País