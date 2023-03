El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 25 de marzo de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

No le des más vueltas a los problemas, últimamente piensas, piensas y no dejas de pensar y hacerlo sólo te agobia. En lugar de preocuparte o quejarte, enfócate en buscar la solución. Si esta en tus manos la encontraras, de lo contrario suéltalo y deja que fluya hasta que cada cosa vuelva a su lugar.

Tauro

Te comprometes, pero no estás seguro de que puedes cumplir tu promesa. Sin mala intención, creas confusión y decepción en un ser querido, pero como nunca es tarde, si te das cuenta a tiempo de lo que sucede y te responsabilizas por las consecuencias de tus acciones, no habrá mayor daño. Rectifica tus errores desde el amor.

Géminis

Enfócate en lo positivo. Comienza a coleccionar pequeñas victorias, comprometerte a cumplir cosas simples como hacer una llamada, poner al día tu correspondencia, enviar ese email pendiente, ordenar tu cuarto u oficina, estudiar 2 horas, aprender algo nuevo o hacer ejercicios. Establece metas y cúmplelas sin fallar. Nuestro consejo es que comiences por una sola, porque tratar de hacer varias a las vez es enemigo del éxito. ?

Cáncer

Crea un plan, una estrategia a seguir, pero no te apegues a una sola idea. Mantén la mente abierta, por si tienes que cambiar el camino. Recuerda que existen varias opciones para lograr una meta y que todas pueden ser validas, algunas incluso, más fáciles o acertadas que otras.

Leo

Sonríe cuando quieras resolver un problema y has silencio cuando quieras evitarlo. No siempre tienes que reaccionar, opinar o controlar. A veces hay que dejar que las cosas pasen, hacer como si no fuese contigo, hacerte la vida más fácil. La sabiduría está en conocer la diferencia y no tomarse nada demasiado personal.

Virgo

Ni para bien ni para mal, hoy las cosas suceden simplemente porque tienen que suceder. Aprovecha la situación para cortar ciertos vínculos y romper círculos viciosos. Al principio puede doler, porque es a lo que estás acostumbrado o lo que has amado por un tiempo y cortar implica tristeza, incluso un duelo, pero como sucede con todo en esta vida, eso también pasará.

Libra

El día estará un poco estresante y ocupado. Situaciones que quedaron pendientes de la semana, discusiones sin sentido y mucho por organizar para los próximos días. Ni modo, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Tú, regala tu mejor sonrisa y adelante, porque de la actitud que asumas, dependen los resultados.

Escorpio

No necesitas ser el centro de atención, con ser el centro de tu propio mundo es más que suficiente, porque hoy lo más importante eres tú, a tal punto que podrías dar la impresión de ser egoísta e individualista, de hecho, es posible que si lo seas un poco, pero si no perjudicas a nadie con tus acciones, esta bien. De vez en cuando es necesario una especie de aislamiento autoimpuesto, te permite recargar energías y continuar con más fuerza.

Sagitario

A veces creemos que tenemos la razón, pero no es así. Nos apegamos a nuestras ideas y nos cerramos ante otras opciones, aún cuando sean las más convenientes. Nos dejamos llevar por el ego y eso es un error, porque nos negamos la posibilidad de avanzar. Abre la mente.

Capricornio

Hoy sólo quieres divertirte. No profundizas demasiado en nada y es que no quieres preocuparte, ya el Lunes te pondrás al día con tus responsabilidades. Hoy no, es un día para estar con familia y amigos y pasarla bien, disfrutar la vida tal cual es, sin grandes pretensiones.

Acuario

Encuentros inesperados. Ya sea en persona o por mensajes o llamadas sorpresas te reconectas con personas queridas y se ponen al día con sus vidas. Te sientes reconfortado y haces planes a futuro. Que lindo es amar y que te amen ¿verdad? Pero sobre todo, dejarse fluir con lo que la vida te regala.

Piscis

Das varios pasos adelante y sientes que al fin has avanzado. Después de varios días de estancamiento retomas el control y decides tener una nueva actitud, más sosegada y sin tantos deseos de imponerte, al contrario, estás dispuesto a delegar, a buscar ayuda de personas que te puedan nutrir con sus conocimientos.