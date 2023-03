Las horas más oscuras del chavismo: ¿Qué pasará tras destaparse una de las mayores tramas corruptas en Pdvsa?

Han sido días convulsos para las filas del chavismo. Una trama corrupta se ha destapado en Pdvsa y varias cabezas rodaron. Joselit Ramírez, superintendente de la Sunacrip y Hugbel Roa, diputado de la Asamblea Nacional ilegítima, son solo algunos de los funcionarios, donde se suman jueces, militares y empresarios, que terminaron tras las rejas por malversar fondos del erario público. ¿Qué tienen en común? Muchos de ellos están estrechamente vinculados con el ahora exministro de Petróleo, Tareck El Aissami.

Tras la renuncia de El Aissami de la cartera ministerial del régimen de Nicolás Maduro, son varias las interrogantes que siguen abiertas en cuanto a esta nueva cruzada que ha emprendido el chavismo, esta vez, en contra de sus infames seguidores “rojos, rojitos”. La Patilla conversó con el politólogo José Vicente Carrasquero, quien analizó el trasfondo de estas detenciones y cómo terminará por resolverse esta red corrupta.

-¿A qué se debe esta nueva cacería del chavismo contra funcionarios corruptos? ¿Y por qué ahora?

Esto es parte de una secuencia que comenzó ya hace un par de años. Que la intencionalidad del régimen de Maduro es de aparecer ante el mundo como un régimen normal. Un régimen normal es un régimen democrático donde hay elecciones, donde hay libre comercio, donde la gente busca trabajo, donde las cosas son bonitas. Si tú te pones a revisar estos últimos años, está ese esfuerzo de presentar algunas cosas “arregladitas”, de decir que la economía se está moviendo, de que ya Venezuela se arregló y eso va necesitando que se cuestione. Hace poco se arregló, se arregló entre comillas, lo del Tribunal Supremo de Justicia poniendo una persona menos “rayada” que el que estaba. Y así van haciendo una cantidad de cosas que le permitan de alguna manera remodelar el rostro del régimen ante la opinión pública internacional.

Por supuesto con un componente hacia lo interno de Venezuela que también se vea una situación parecida, una situación donde la gente diga: ‘bueno, aquí las cosas también se han venido arreglando’. Creo que este movimiento en contra de estos corruptos tiene esos componentes. Así van tratando de hacer ver que Venezuela va en una fase de irse normalizando desde el punto de vista legal, jurídico.

Hace unos meses hubo estos ataques contra las bandas criminales en la Cota 905, en Las Tejerías. Se ve que hay una serie de elementos que si tú lo armás en secuencia, pareciera que hay un esfuerzo premeditado de hacer ver que Venezuela va en un proceso de ir retomando una normalidad por lo menos similar a la que tenía antes de 1999. Y esto es un eslabón más en esa cuestión, además de que este eslabón sirve para hacerle ver a la gente a lo interno que se está haciendo una lucha contra aquellos que han impedido que la gente tenga un aumento de sueldo, contra aquellos que han estado de alguna manera disfrutando el erario público, lo cual, por supuesto, vuelve a dejar el asunto de las sanciones de lado. Seguimos viendo que el problema no son las sanciones, el problema es la manera como se ha venido manejando el país de una manera que sin duda alguna ha ido en detrimento de la calidad de vida de los venezolanos.

Por ahí, deben de haber visto unas imágenes del estado del puente sobre el Lago de Maracaibo. Hay una persona que dice: ‘bueno, vamos a buscar una vía alternativa’. La vía alternativa sería el segundo puente sobre el Lago que puso la primera piedra y que ya debería estar inaugurado, pero no existe. Nadie sabe dónde queda ese segundo puente sobre el Lago, ni el tercer puente sobre el río Orinoco, ni el tren que va desde el centro. Esas cosas no existen básicamente porque fue poco a poco dilapidado ese dinero. Un dinero que se gastó, no es que existe en algún lado y sí existen las cuentas de privados que de alguna manera tuvieron relaciones con quienes ayudaron a hacer todo este tipo de cosas.

-Para el chavismo se trata de una “lucha eficaz contra la corrupción” pero son casos que medios y sectores de oposición han denunciado por mucho más tiempo ¿Cómo deja esta fractura la imagen del partido oficialista de cara a las próximas elecciones presidenciales ahora que lo hacen público ellos?

Creo que eso no hace mayor mella. Lo primero que tienen que hacer es tipificar al electorado chavista, sobre el cual nosotros no hemos incidido de la forma en que hay que incidir, que es forma del deber ser: No está bien robar, no está bien racionar, no está bien jugar con los patrimonios, está bien jugar con los favores del Estado porque el Estado no le pertenece a ellos, el Estado es de todos los venezolanos, entonces el que tiene derecho tiene derecho. Ellos no entienden la democracia de esa forma, ellos entienden la democracia como una conquista que ahorita les tocó a ellos administrar una cuestión y lo administran como les da la gana. Un poco parecido a las declaraciones de la vicepresidenta de Colombia cuando dice que ella se va a montar en helicóptero las veces que haga falta. No hace falta justificar el asunto, simplemente.

Desde el punto de vista del chavismo, el chavismo pierde a las personas que piensan que ahí puede haber algún tipo de bondad, que son muy pocos. Y lo que sí debiera de servir es para aglutinar al antichavismo, que no ha habido manera de armar un bloque verdaderamente sólido que incluya a exchavistas, que incluya todo, sin esta cuestión de estar diciendo que aquel fue chavista, que aquel esto o aquello. Eso es políticamente infantil, porque al final tú lo que necesitas es sacar a esta gente del poder y para sacarlo del poder en una elección entonces trata de juntar la mayor cantidad de fuerza posible para lograr eso.

Lamentablemente, no digo que eso no vaya a pasar, pero ha sido bastante difícil ir poniendo de acuerdo a la gente alrededor de la idea de ir a un proceso electoral donde evidentemente la relación es de 2 a 1. O sea, hay dos personas que votan en contra del chavismo por cada una que vota por el chavismo, entonces tú tienes que aprovechar esa situación.

-Para poner en contexto, los primeros informes afirmaron que fueron supuestamente 3 mil millones de dólares los que desaparecieron de las arcas de Pdvsa. En contraste, el Banco de Inglaterra tiene protegido aproximadamente 2 mil millones de dólares en reservas de oro venezolano. ¿Qué efecto tiene esto para el discurso oficialista cuando habla de sanciones, bloqueos y el principal daño para la economía es la misma corrupción?

Hace rato que ellos no tienen argumento. La ventaja que tienen es que han cooptado los medios y que lo que estamos hablando, tú y yo aquí no se puede hablar en VTV, donde Diosdado Cabello usurpa la señal una vez por semana en prime time. ¿Él paga por eso? No. ¿Cuál es la utilidad de eso para el país? Ninguna. ¿Viola a ese señor la Ley Contra el Odio? Todos los días. Ves que la corrupción es una parte esencial del comportamiento del chavismo.

Maduro salió diciendo que Tareck El Aissami había dicho que él seguía siendo revolucionario. ¿Eso para mí qué quiere decir? Que Tareck El Aissami no va a ir a la misma cárcel que Hugbel Roa, no va a ir a la misma cárcel que los jueces, de hecho no va a ir a la cárcel, y no lo puedo asegurar, pero veo bastante difícil que Tareck El Aissami esté ahorita en el país. Si estuviese en el país ya tendría que estar preso, utilizando la misma vara. Pero él es uno de los miembros de esta casta que llegó al poder, básicamente para vivir de él. Cuando llegó Chávez, todas estas personas eran pobres de solemnidad, ahorita ninguno mata por menos de 1 millón de dólares.

-¿Qué representa que la mayoría de los detenidos estén precisamente vinculados con Tareck El Aissami? ¿Son solo los eslabones más débiles de una cadena más grande?

Si tú metes preso a estos individuos, ¿dónde está Tareck El Aissami preso? O es que él va a recibir un tratamiento especial solamente porque dijo que él se ponía a disposición de lo que sea y que si había que investigar él estaba ahí y que él es revolucionario. Entonces él está recibiendo un trato especial que no me venga a decir a mí que su compañero de toda la vida, Roa, estaba robando sin que él lo conociera.

Y por otro lado, ¿quién es el jefe de Tareck El Aissami con responsabilidad administrativa sobre las acciones que El Aissami tuviera hasta hoy? El mismo Nicolás Maduro. Todas estas cosas son un sainete, una puesta en escena, de una cuestión donde están tratando de decir que hay un cierto grado de normalidad, de donde están diciendo que ellos son impolutos, cosa que no son. Todo el mundo sabe que los menos que se han robado son 65 mil millones de dólares y hay gran cantidad de venezolanos fuera del país que no pueden explicar cómo chavistas están viviendo fuera del país, entre ellos varios exministros, varios exgobernadores.

-¿Cree que una posible detención de El Aissami sirva de pieza para el chavismo poder intercambiar con Estados Unidos la libertad de Álex Saab? ¿Lo considera factible?

Eso no va a pasar porque en el sistema mafioso esto significa que de ahí para abajo todo lo que esté a nivel de Tareck El Aissami, que es el mismo nivel de los hermanos Rodríguez y el nivel de Vladimir Padrino, los tipos van a decir: ‘bueno, si uno puede ser pieza de intercambio en esta cuestión, por qué yo tengo que ser leal a ti, por qué el poder no lo tengo yo’. No veo esa posibilidad de intercambio de Tareck El Aissami por este señor. Es una pieza apetecible para el gobierno de los Estados Unidos, pero tampoco es una cuestión que ellos digan: ‘aquí voy a sacar todo lo que necesito’, porque al final lo que quiere el gobierno de Estados Unidos es entender un poco cómo es este parapeto para poder desarmarlo, para poder desarticularlo. Si ellos no ven que le vaya a agregar más información, más contenido, entonces el cambio no tiene sentido.

-Con El Aissami, son cuatro los exdirectivos de Pdvsa que han estado relacionados a actos de corrupción, luego de Rafael Ramírez, Nelson Martínez y Eulogio del Pino. ¿Cree que la privatización sería un movimiento acertado para evitar que sigan ocurriendo actos de este tipo?

Aquí voy a diferir de todo lo que he leído. Tú no necesitas privatizar Pdvsa, tú debes dejar que siga su curso normal, que es la muerte. Otra cosa es el negocio petrolero. ¿Cómo vamos a manejar el negocio petrolero? Bueno, de aquí en adelante vamos a hacer empresas mixtas, de aquí en adelante esas empresas mixtas van a tener una supervisión importante de la parte extranjera, también van a tener un componente accionario y de supervisión del lado venezolano y serán nuevas empresas. ¿Que son filiales de Pdvsa? Bueno, puede ser, y a lo mejor eso en un tiempo se recupera Pdvsa, pero ahorita es un cadáver insepulto. En términos de la cantidad de deudas que tiene, en términos de su capacidad operativa venida a menos, en términos de una cantidad de cosas que la convirtieron en la gallinita de los huevos de oro cocinada en un sancocho chavista.

Yo no hablaría ni siquiera de privatización ni de rescate de Pdvsa. La dejaría en su ruta. Lo que cambiaría, y es en lo que haría énfasis, es en cómo voy a manejar yo el negocio petrolero venezolano de ahora en adelante.

-¿Cómo terminará todo esto? ¿Cuáles serán las consecuencias de esta trama corrupta?

Creo que Maduro dio la clave. Esto es un asunto que fue arroz de este día. Se metieron presos a unos cuantos, meterán presos a dos o tres más. Yo sigo dudando que Tareck vaya preso, sigo dudando de que esté en el país. A él definitivamente no le van a hacer nada, lo cual quiere decir que va a haber funcionarios de primera y funcionarios de segunda. Como le dije a un amigo en estos días, el problema de Tareck fue que no entendió que la licencia de ladrón no se comparte. Ladrón eres tú y no puedes estar compartiendo la licencia con nadie. Si compartes la licencia, entonces vas a tener que ver unas penalidades.

Para que esto tenga una cuestión de calado impresionante e importante al nivel que pudiera querer el chavismo, Tareck El Aissami tendría que estar preso. ¿Eso va a pasar? Yo lo dificulto, ojalá esté equivocado, pero vista las declaraciones de Maduro, que parecían más bien unas declaraciones de perdón, unas declaraciones de que él ya pagó su culpa diciendo que era revolucionario, bueno ya tienes la pista de para dónde va esto.