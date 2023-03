Al menos dos profesores fueron heridos en un tiroteo en una escuela de Denver

Un estudiante disparó este miércoles contra al menos dos trabajadores que resultaron heridos en el instituto de secundaria East High School de Denver (Colorado, Estados Unidos), informaron las autoridades.

A raíz del tiroteo en el centro educativo, otro estudiante tuvo que ser trasladado al hospital, además de los heridos, para ser atendido por un ataque nervioso.

El alcalde de Denver, Michael Hancock, explicó a la prensa que la policía todavía está buscando al agresor e hizo un llamamiento para que nadie se acerque a la zona del instituto ya que el atacante tiene un arma.

“Está armado, es peligroso y está dispuesto a usar el arma como hemos visto esta mañana”, advirtió el alcalde.

Hancock informó que uno de los trabajadores heridos de bala está siendo operado, mientras que el otro se encuentra estable, consciente y con capacidad de hablar.

“Haremos todo lo posible para que la ciudad siga unida y nuestras escuelas estén seguras”, afirmó el político.

El debate sobre la posesión de armas, un derecho consagrado en la Constitución, volvió a estar a la orden del día tras el tiroteo de mayo del año pasado en una escuela primaria de Uvalde (Texas) en el que fallecieron 19 niños y dos adultos. EFE

UPDATE: At this time, two adult victims have been located and transported to area hospitals. It is believed the suspect is no longer on scene, and investigators are working to develop additional info. #Denver

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) March 22, 2023