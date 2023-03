¿Existen los multiversos? La ciencia que hay detrás de la película “Todos en todas partes al mismo tiempo”

Posteado en: Ciencia, Titulares

El multiverso es el eje central de Everything Everywhere All At Once (Todo en todas partes al mismo tiempo), producción que ganó la estatuilla como Mejor Película en la 95ª edición de los Oscar. En esta cinta dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert, una inmigrante china explora universos paralelos en los que vive vidas completamente distintas. La cinta es catalogada como una de las más destacadas dentro del género de la ciencia ficción de los años recientes.

Por: Muy interesante

El personaje principal, Evelyn Wang, se conecta con versiones de sí misma en universos paralelos para evitar que el multiverso se destruya. Cosmólogos y demás científicos han pensado desde hace tiempo si existe un grupo de universos múltiples paralelos entre sí que pudieran ser habitables.

Por ejemplo, Geraint Lewis, profesor de Astrofísica en la Universidad de Sydney, Australia y autor de ¿De dónde vino el Universo? Y otras preguntas cósmicas, dice:

“Algunos sugieren que el estallido de la inflación en las primeras etapas de nuestro universo podría ser eterno, con universos individuales cristalizando a partir de él, cada uno escrito con sus propias leyes únicas de la física”.

Según la teoría a la que alude Lewis, y que se remonta a los tiempos del Big Bang, si esta rápida expansión se produjera repetidamente podría haber generado un número infinito de otros universos con sus propias leyes físicas. Estos universos podrían chocar ocasionalmente entre sí.

