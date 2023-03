Radiografía de una entrevista, por Rafael Veloz García @Rafaelvelozg

Posteado en: Opinión

El martes pasado fui entrevistado por el periodista Carlos Peñaloza en su programa “En Contexto” de la televisora Canal I. Al joven y a la vez experimentado comunicador, ante todo debo agradecerle, así como a Canal I, la invitación, pero también por permitirme exponer mis opiniones con toda libertad, lo que habla muy bien de su acertada manera de conducir el citado espacio. Aquí les dejo el link de la entrevista para los interesados en verla completa. https://youtu.be/JVyRB1eBYGg.

Respondí cada una de las preguntas que me formuló, así como varias de sus amables televidentes. Sobre la mayoría de esas respuestas que ofrecí tenía pensado elaborar el artículo de esta semana, por lo que considero pertinente desarrollar aquí algunos de los aspectos que expuse el martes.

Decía a Peñaloza que las organizaciones políticas en este sistema, donde los Poderes Públicos son arropados en una sola mano, tenemos que tener una capacidad, una destreza y una elasticidad para que podamos, sin reglas de juego claras, avanzar para que la vía electoral sea aplicable. Para ello tenemos que buscar los mejores hombres y mujeres y Voluntad Popular ha validado, el país ha validado, como Juan Guaidó, diputado electo en 2015, hizo una importantísima labor en esa Asamblea y como presidente encargado. Desarrolló un programa muy importante que era la defensa de los activos en el exterior y también los mecanismos necesarios para insertar a nuestro país en la institucionalidad y en la búsqueda del cambio político, siempre por la vía del voto. Por eso es que en Voluntad Popular lo primero que estamos haciendo es promover el incentivo del voto, con el programa Mi Voto Vale. Voluntad Popular y sus aliados están participando de manera activa en ello, porque el voto es el medio de aquella persona humilde que puede expresarse a través de él por el cambio político, a modo de ejemplo. “Mi Voto Vale”, porque con él podemos tener un salario digno, porque con él podemos tener políticas sanitarias adecuadas y podemos provocar un cambio importante para que una tercera parte de los niños de nuestro país, que van a tener problemas de crecimiento por desnutrición, puedan tener una mejor calidad de vida y tengamos niños con las mismas capacidades y oportunidades que puede tener un niño europeo, por decirlo en forma comparativa.

Tenemos unos números preocupantes: dos millones de jóvenes que están en edad para votar no están inscritos en el registro electoral. El Consejo Nacional Electoral (CNE), que tiene la obligación de promover y de abrir oficinas para que se inscriban, no lo está haciendo. Entonces un muchacho que no tiene capacidad económica tiene que ir hasta la capital y a la de los estados, sin vivir en ellas, para poder inscribirse si corre con suerte.

También encontramos que dos millones de personas se han cambiado de residencia y en estas circunstancias no pueden hacer el cambio de dirección. Por otro lado, hemos encontrado que cuatro millones y medio de personas fueron desplazados, porque salieron del país a buscar una mejor situación para sus familias y aportar desde el exterior una remesa, porque no podían acá, lo cual transformó la familia venezolana en maternal, hogares donde además son las abuelas las que lo atienden todo. De esos cuatro millones y medio más de la mitad está facultado para votar.

Ahí tenemos una gran posibilidad y por ello hicimos una solicitud a la Comisión Nacional de Primaria para que esas personas aunque estén fuera del país tengan la posibilidad de votar, porque los derechos humanos y los derechos políticos asisten a cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo.

Y el otro elemento que nosotros queremos impulsar es que los que están en Venezuela hagan las diligencias para que puedan votar.

Es tan importante el número de votantes venezolanos en la diáspora que eso significa los votos de Zulia y de Caracas juntos. Es decir, no darle participación en un proceso de primaria, que es un proceso interno, sería como dejar sin oportunidad de votar a dos entidades con la cantidad de electores de Zulia y Caracas.

Ese ha sido nuestro primer ejercicio y el segundo es que el candidato es la primaria. Pero para que esto sea así, tenemos que construir un andamiaje, para que no solo sea un tema de contabilizar quién tiene más votos y quién tiene menos votos, porque está suficientemente demostrado que en este sistema aunque tú tengas más votos puedes perder. Y no solo por la división, sino por 23 grandes ítems que la comisión de la Unión Europea que vino al país durante el proceso de las elecciones regionales y que fue invitada por Nicolás Maduro y luego echada por él mismo de nuestra nación, dejó un documento en que mostró esos 23 puntos importantes que había que arreglar para que hubiera un proceso electoral limpio.

…………………………………………..

Peñaloza en un momento me dijo que la idea de vender la primaria como un escenario de decisión, pasa también por encontrarse con el ciudadano. “Hay un divorcio entre la clase política y el ciudadano que tiene que ver con frustración por propuestas y caminos que se han planteado y que no se han materializado. ¿Qué se está haciendo en este sentido, sobre todo en el caso de Voluntad Popular, que tuvo al gobierno que finalizó en el mes de diciembre? ¿Por qué ahora hay que votar y hace un año se decía que no se debía?, me preguntó el periodista.

Expliqué que en este sistema en donde no hay Poderes Públicos independientes tenemos que hacer unos fuertes esfuerzos para poder preservar el voto. En 2018 ese proceso de elección no estaba soportado en tratados internacionales y nuestra constitución, y precisamente por la defensa del voto decíamos que no era posible convalidar ese fraude. Haber participado era validar un proceso que no era tal y es por ello que casi 60 países acompañaron esa decisión y contribuyeron a deslegitimar ese proceso.

Al margen de todas esas circunstancias, Voluntad Popular es una organización política que es perseguida como sabemos nosotros y tenemos el caso de Roland Carreño que es un periodista reconocido por todos los venezolanos y que está lamentablemente tras las rejas, porque es un preso de conciencia, que forma parte de más de 300 en las mismas circunstancias en Venezuela.

La primaria no solo puede ser un proceso de elección sino que tenemos que acompañar a una serie de personas que asumieron valientemente la responsabilidad y están al frente de la Comisión Nacional de Primaria, presidido por Jesús María Casal, y que no están vinculados con organizaciones políticas. Y también hay que citar a la Plataforma Unitaria Democrática, que es una versión ampliada del G4 y que fue una acción importante de nuestro candidato Guaidó, para trasladar a la sociedad civil esa importante misión de conducir el proceso de primaria.

Más adelante, entre una de las preguntas de los televidentes sobre el consenso, señalé lo que dice Jesús María Casal, que el consenso es que haya la primaria. Y que no solo es el proceso para que la persona se exprese, sino que exista también un acuerdo de gobernabilidad. La primaria está hecha para que nadie pierda, porque el que llegue de segundo, de tercero, etc., serán muy importantes en ese acuerdo de gobernabilidad. Véase el ejemplo de Barinas y quien representó ese ejemplo fue un activista muy importante de la Dirección Nacional de Voluntad Popular, Freddy Superlano.

En otra interrogante que planteó un ciudadano sobre la inhabilitación de Guaidó y su participación en la primaria en esas circunstancias, dije que es un proceso interno y las inhabilitaciones son un mecanismo para apartar a quien puede ganar. La Comisión Nacional de Primaria ha indicado que ese mecanismo no va a ser aplicado y los que están inhabilitados por ese proceso administrativo pueden por lo tanto participar. Es más, la Unión Europea cuando consignó su informe habló precisamente de las inhabilitaciones, de la indebida utilización de esta medida contra algunos candidatos.

Y salió también a colación el emblemático caso de Leopoldo López y su inhabilitación, que en ese momento fue referente de ese mecanismo, pero hoy vemos que se ha extendido por ser parte de una política de Estado.

Nuestro candidato Juan Guaidó tiene las credenciales, es un joven preparado que logró concertar una alianza importante de casi 60 países, una fortaleza que por cierto será determinante, porque vamos a necesitar el apoyo internacional para la reconstrucción del país. Guaidó se ha ganado el respaldo de diversos sectores, una prueba de ello es que apenas pocos días después de haber sido anunciado como el candidato de Voluntad Popular ya dos organizaciones políticas le manifestaron de manera pública su más absoluto apoyo. Nos referimos a Fuerza Liberal y Democracia Renovadora, y van a venir más de 10 apoyos de organizaciones políticas y sociales en los próximos días.

Nosotros queremos empoderar a una persona, pero nuestro candidato es la primaria. Por ello, hay que fortalecer la participación.

El tema de la corrupción fue el último que se abordó en la entrevista. En este punto recordé que Transparencia Internacional ha indicado que lo robado por los corruptos en nuestro país está por el orden de los 600 mil millones de dólares. Cabe recordar que la reconstrucción de Europa, a través del Plan Marshall, tuvo un costo de 60 mil millones de dólares y lo que se han robado en Venezuela, repito, son 600 mil millones de dólares, diez veces más, lo que nos coloca en contexto para imaginar el daño que se le ha hecho al país. Ante ello, en la fase de reconstrucción debemos contar con un gobierno austero y un gobierno que no cometa el más pequeño acto de corrupción.

Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.