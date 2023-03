Luis Beltran Lara: ¿Venezuela se arregló?

Posteado en: Opinión

De nuevo el calvario, todos los días estamos en la difícil situación de como movilizarnos con nuestros vehículos, debido al escaso suministro de gasolina , debemos realizar un periplo por cuánta estación de servicio conocemos, para ver si por casualidad están surtiendo combustible, y para algunos esto pareciera normal, un país en el que nos ufanábamos de ser de los primeros países productores de petróleo, teníamos la gasolina más económica del mundo, y no supimos valorar esas bendiciones, que eran posible en un estado Democrático y de plenas libertades.

Hoy, cuando impera un sistema que se jacta de socialista, dónde esa riqueza que el supremo creador nos dejó a los venezolanos debería servir a cada ciudadano, vemos cómo la incapacidad y la negligencia de los encargados de brindar a los ciudadanos la posibilidad de disfrutar de esa riqueza natural con la cual fuimos benditos, se ha convertido en una forma de tortura silenciosa a la que muchos parecieran acostumbrarse, padeciendo horas o hasta días en infinitas colas para surtir combustible, perdiendo horas productivas para el desarrollo colectivo del país, horas que por más que se desee no serán recuperadas, alumnos que no podrán recibir clase de su profesor porque debió estar cinco o diez hora en una cola rogando para que cuando le toque surtir no le diga el bombero de la estación de servicio , -disculpe se nos acabó la gasolina-… Y me refiero a los que todavía nos movilizarnos con vehículos propios y damos clase en instituciones privadas que más o menos garantizan un sueldo que permita cubrir el costo del combustible para nuestros vehículos…

Porque los hermanos docentes que siguen en una lucha incansable para recibir un sueldo justo en este país, sufren un calvario aún mayor, pues de tener vehículo, en los casos que lograron adquirirlo en el pasado, hoy con el injusto e insuficiente sueldo que reciben, de casualidad alcanza para medio comer, ¿Cómo podrían mantener el vehículo o surtirlo de gasolina? Eso es casi imposible .

Venezuela por dónde veamos y realicemos un sencillo análisis de la situación de sus ciudadanos, digo de la mayoría , evidentemente no me refiero a los que lograron estar insertos en una de esas burbujas de las que hablan, dónde parecieran disfrutar algunos “tocados con la mano de la bendición del régimen” para hacer cree al resto de la población nacional y a la comunidad internacional que el país se arregló, fábula inventada por algún inspirado creativo que jamás se ha acercado a las necesidades de la Venezuela profunda en sus barrios o caseríos, creada por algún iluminado que no le falta el agua potable o no se le va la electricidad en su hogar hasta tres veces, o cuenta con un servicio de internet de primera o no tiene que levantarse bien temprano para hacer colas para logra adquirir una bombona de gas doméstico, o simplemente tiene asegurado el sustento alimentario de él y de los suyos sin la necesidad de estar esperando una bolsa con alimentos para medio resolver algo. No, el país no se ha arreglado .

La falta de combustible es simplemente otro más de los innumerables problemas que atraviesa está sociedad gobernada bajos los parámetros del Socialismo del Siglo XXI, caos , ineficiencia, hambre , falta de empleos dignos que permitan la superación de los ciudadanos, instituciones cada día más debilitadas , incapacidad para solucionar los reales problemas que agobia a los ciudadanos de a pie, en sus diferentes comunidades, y de verdad, a veces me pregunto, ¿ Será posible que todo fue fríamente calculado para someter a cada ciudadano en nuestro país ? Y mi respuesta lamentablemente con mucho dolor es que Si, se alimentan del caos, de la pobreza y de las necesidades de nuestros ciudadanos , para lograr el sometimiento de la voluntad , lo han hecho durante estás dos décadas de desgobierno imperante, pero gracias a Dios son muchos, centenares , millones que se han quitado la venda de los ojos y están dispuestos a elegir un rumbo diferente en los próximos años y lo vamos a lograr con el concurso de todos, porque los venezolanos “UNIDOS SOMOS MEJORES”, y lograremos renacer para alcanzar el país que siempre hemos soñado, un país de oportunidades , desarrollo, estabilidad, progreso en Libertad y Democracia.

.

Luis Beltrán Lara Castillo

Sec. General

Encuentro Ciudadano Carabobo.