La excéntrica exigencia que Jennifer López le impuso a su chef privado

Tras un error, el cocinero personalizado de la artista debe cumplir con algunas reglas para servirle la comida a JLo

Tras 30 años de carrera artística, Jennifer Lopez (53) ha demostrado que su apodo, “La Diva del Bronx”, le queda como anillo al dedo, pues la cantante ha dictado varias exigencias a las personas de su equipo de trabajo que muchos consideran de extravagantes e innecesarias, pero que son de suma importancia para ella.

La esposa de Ben Affleck (50) no solo es estricta a la hora de presentar un show en el escenario, sino que también con los alimentos de su dieta. Y es que para mantener su esbelta figura debe recurrir a platillos totalmente sanos y balanceados, por lo que su chef personal debe tener cuidado a la hora de servir sus comidas.

Hace un par de años, Kelvin Fernández, el cocinero privado de la intérprete de Let’s Get Loud, ofreció una entrevista al medio 7News en la que aseguró que la actriz le reclamó en una ocasión por haber servido arroz en la mesa para la cena, alimento que no es usual que JLo ingiera.

“Al día siguiente me dice: ‘Kevin, me serviste arroz’. Y le digo: No, no, no… había pollo, había ensalada. ¡Agarraste el arroz!”, expresó el cocinero, alegando que en la mesa habían distintos alimentos para que cada persona se sirviera a su gusto y aunque la cantante sabe que no debe consumir arroz no se pudo resistir a la tentación de verlo.