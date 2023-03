Posteado en: Entretenimiento

La película desde su estreno en 2022 hasta la fecha ha obtenido 322 premios internacionales, incluyendo: 2 Golden Globes, 5 Critics Choice Awards, 4 SAG Awards y está nominada a 11 Oscars de la Academia, incluyendo Mejor Película. ¿Qué es lo más celebrado del filme? La originalidad: una historia distinta, una protagonista distinta, un increíble manejo del humor y el drama, y el uso de un recurso propio de superhéroes como el “multiverso” para hablar de una persona común y corriente: una inmigrante china en Estados Unidos a la que le toca salvar el mundo tanto como la relación con su hija. Michelle Yeoh y Key Huy Quan han brillado en la temporada de premios como Mejor Actriz Principal y Mejor Actor de Reparto, respectivamente. Detrás de cámara están “Los Daniels”, un par que podría llevarse la estatuilla dorada a la Mejor Dirección. Marzo de 2023. Dijo Quentin Tarantino, en entrevistas que dio en noviembre de 2022, que en Hollywood ya no hay “estrellas de cine” sino “superhéroes de Marvel”. La reflexión la incorpora el director de “Pulp Fiction” en su discurso como una suerte de “reclamo” a la industria y su tendencia a promover la idolatría de figuras de la ficción que solo encajan en el universo del conocido estudio. Y sin estar en contra de la “Marvelización” de Hollywood lo que alega Tarantino es que las otras opciones de un cine distinto pueden pasar a un segundo plano. Se le habla solo a la generación fanática del cómic y sus respectivas “fases”.

Ahora bien, la buena noticia para Tarantino y para los amantes del cine de autor es la llegada a las salas de la película “Todo en todas partes al mismo tiempo” (Everything, Everywhere, All At Once), de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, conocidos en el medio popularmente como “los Daniels”. Esta es una película de autor; es decir, contiene la visión de este par, alejada de las presiones que dicta el cine de grandes estudios y, en este caso, lo más curioso es que toma un elemento propio de Marvel: el multiverso.

Misión: salvar al mundo ¿De qué se trata “Todo a la vez en todas partes”? y ¿por qué se llama así? La historia comienza y termina con Evelyn (Michelle Yeoh). Lo que se nos presenta como una situación cotidiana de una familia trabajadora de inmigrantes chinos en Estados Unidos se transforma en un trance en el que se sumerge la protagonista y, como consecuencia, el espectador que va siguiendo su historia. Esto, por supuesto, gracias a la magia no solamente de la actuación sino de la dirección y su vanguardista puesta en escena y una ruptura de esquemas, lograda bajo una impecable edición y un uso ingenioso del C.G.I (más concretamente los efectos especiales).

La ruptura interdimensional altera la realidad de Evelyn (Yeoh), quien se ve envuelta en una aventura salvaje en la que sólo ella puede salvar a la humanidad. Pérdida en los mundos infinitos de un multiverso, debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra los extraños y desconcertantes peligros, mientras el destino del mundo pende de un hilo y también la relación que tiene con su hija Joy (Stephanie Hsu).

Lo que dice la crítica “Todo en todas partes al mismo tiempo” tiene un puntaje de 8 sobre 10 en Imdb.com, 95% de reseñas positivas en RottenTomatoes.com, y 7.8 sobre 10 de parte del público en Metacritic.com, sitio web en el que los especialistas le otorgan 81 puntos sobre 100, catalogándola en el renglón “aclamación universal”. Se reseña en The Independent que “’Todo en todas partes al mismo tiempo’ existe en la naturaleza exterior de la imaginación, en el reino de los sueños lúcidos y rebota en ‘Matrix’ o las películas de Michel Gondry. Se siente completamente inclasificable”. The San Francisco Chronicle resalta, por su parte, que “’Todo en todas partes al mismo tiempo’ es, sin lugar a dudas, una obra notable, una de las películas más originales y creativas de los últimos años”. A esto se suma lo que describe la revista Slant:“’Todo en todas partes al mismo tiempo hace magia al abrazar el exceso, encontrando una especie de armonía dentro de él y recordándonos la belleza y la locura de la experiencia humana”.

Detrás del multiverso El nombre de Michelle Yeoh ha salido a relucir en esta temporada de premios dado los aplausos recibidos por sus colegas y por los críticos de cine. De hecho, es la competencia más fuerte para la imbatible Cate Blanchett en la categoría Mejor Actriz del Oscar 2023. No es precisamente alguien “nuevo” en la industria. A sus 60 años de edad, tiene cuatro décadas de trayectoria, contando la filmografía de su China natal y su incursión en Hollywood. Entre otras interpretaciones suyas celebradas está su protagonización de “El tigre y el dragón” (año 2000), de Ang Lee. Sobre la atípica antagonista Jamie Lee Curtis, ha sido la cara más conocida del proyecto, protagonista por años de sagas como “Halloween” y lo que Tarantino, seguramente, llamaría una verdadera “estrella de cine”. Participar en esta aventura le ha valido, hasta la fecha, el SAG a la Mejor Actriz de Reparto. Ni hablar de Key Huy Quan, otrora niño asiático de la primera “Indiana Jones”, de Steven Spielberg, también con 40 años de carrera y por primera vez arrasando en una temporada de premios.

De “Los Daniels” se puede mencionar que comenzaron como directores de videoclips, y saltaron a la fama cuando estrenaron el clip del pegajoso hit de Dj Snake “Turn Down For What”, en 2013. En su filmografía resalta la comedia surrealista “Swiss Army Man”. “Todo en todas partes al mismo tiempo” les ha valido el reconocimiento mundial y una taquilla que sobrepasa los 100 millones de dólares, una de las mejores cifras del distribuidor internacional A24.