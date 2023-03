Resultados de la primera jornada del Clásico Mundial de Béisbol este #9Mar

Gran encuentro entre el equipo de Italia que vence en extra inning a una Cuba en aprietos de este 9 de marzo en el Taichung Stadium.

César Saavedra // lapatilla.com

El equipo de Japón de Shohei Ohtani vapuleo al conjunto de China en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol

Países Bajos consigue derrotar a Panamá en un un duelo lleno de emociones y vibrantes momentos

Los representantes de Australia obtienen importante triunfo ante los representantes de Corea que batallaron como favoritos de esta primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol.

Italia 6, Cuba 3

Esta quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol se convirtió en una pesadilla para el equipo cubano, que este jueves perdió 6-3 en un duelo de diez entradas frente a Italia y sumó su segunda derrota consecutiva en Taichung, sede del grupo A.

Durante la primera mitad del juego, el abridor guantanamero Roennis Elías mantuvo a los italianos a raya, a ritmo de tres ponches, un boleto y solo dos imparables en su cuenta. El zurdo realizó 67 picheos, 47 de ellos strikes, y supo meter el brazo cuando acumuló hombres en circulación.

Sin embargo, el relevo intermedio del plantel antillano no pudo hacerse justicia. José Ramón Rodríguez solo logró retirar a un bateador y le pegaron tres cohetes en el sexto, mientras Naykel Cruz, aunque sacó dos outs en ese episodio, no pudo impedir que el máscara Brett Sullivan remolcara la primera carrera del duelo con un elevado de sacrificio.

El propio Cruz concedió un sencillo de Nicky López abriendo el séptimo y fue retirado de la lomita. En su lugar entró el estelar Liván Moinelo, quien parecía tener la situación bajo control, pero Miles Mastrobuoni le conectó un largo batazo al izquierdo que Yoenis Céspedes pifió. La bola dio en el guante del patrullero cubano y eso permitió la segunda anotación de Italia.

Los italianos tuvieron otras oportunidades de impactar en el marcador, pero fallaron 11 turnos con corredores en posición de anotar, incluida una línea de Nicky López que Yoan Moncada fildeó brillantemente en la antesala, lanzándose de manos con hombres en segunda y tercera.

Cuba logró el empate transitorio gracias a Erisbel Arruebarrena, quien anotó la primera en el séptimo y remolcó la igualada en el octavo con cohete al derecho. Más allá del torpedero cienfueguero, solo Alfredo Despaigne (dos jits, doble y anotada), Lorenzo Quintana (impulsada) y Luis Robert (impulsada) pudieron producir para la escuadra de las cuatro letras.

La definición del partido llegó en la décima entrada, cuando los italianos fabricaron un racimo de cuatro anotaciones frente a los relevistas Raidel Martínez y Onelki García. John Valente, Dominic Fletcher y Nicky López pegaron batazos clave y enterraron las opciones de Cuba.

Por Italia ganó: Matt Festa (1-0) y por Cuba perdió: Raidel Martínez (0-1)

Italy with a massive W in their #WorldBaseballClassic opener! ? pic.twitter.com/0e17vNFt3F — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 9, 2023

China 1, Japón 8

Los representantes de Japón con su super estrella Shohei Ohtani consiguen el primer triunfo del Clásico Mundial en el Tokio Dome ante China con marcador de 8 carreras por 1.

Los Samuráis comenzaron con buen pie en este Clásico Mundial de Béisbol 2023 en las manos del lanzador Ohtani que comenzó con gran dominio para cerrar los bates de China.

Todos los ojos del mundo estuvieron puestos en el Tokyo Dome de Japón para ver un gran duelo, donde Othani se robó el show al apuntarse la victoria en trabajo de 4 entradas, donde abanicó a 5 rivales, sin carreras con un hit permitido y con el madero se fue de 4-2 con un doblete, con una anotada y dos remolcadas.

Los japoneses desde el primer inning, Murakami se embasó por base por bolas, Nootbaar anotó, Ohtani a segunda, consiguiendo la primera carrera.

El cuarto inning Ohtani bateó un doble al jardín izquierdo, Kondoh anotó y Nootbaar anotó, para sumar dos rayitas más.

China consiguió descontar en el sexto inning con un jonrón al jardín izquierdo (352 pies) de Liang. Donde la reacción japonesa no se hizo esperar con cuadrangular de Maki por el jardín central de (355 pies).

El descontrol de China en el octavo inning lo aprovecharon los samuráis para sumar 4 carreras más y terminar el encuentro 8 carreras por 1.

Hiromi Itoh delivers a K to put the finishing touches on Team Japan's win! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/412ZBlqRDp — MLB (@MLB) March 9, 2023

Panamá 1, Países Bajos 3

Holanda consigue importante triunfo ante Panamá con marcador de 3 carreras por 1 en el Estadio de béisbol intercontinental de Taichung, en Taiwán.

En un gran duelo de picheo, el equipo de Países Bajos se apuntó su segunda victoria corrida al dominar a su similar de Panamá, los europeos se apoyaron en un gran trabajo de sus lanzadores que dominaron casi a placer a los bates rivales y además que a la ofensiva sonaron dos oportunos jonrones que fueron claves en la posterior ganancia.

Países Bajos anotó una en la tercera entrada, otra en la sexta y una más en el octavo inning, mientras que Panamá hizo su única rayita en el sexto inning.

Shairon Martis se adjudicó la victoria, quién trabajó por espacio de 3.1 innings en la lomita, permitió 3 hits y ponchó a 4 rivales, mientras que Wendell Floranus se apuntó su segundo juego salvado.

En el ataque de los “tulipanes” sus mejores fueron: Jurickson Profar al dar de 3-2 con un jonrón solitario y Xander Bogaerts al disparar de 4-3 con doble y cuadrangular también sin corredores en bases.

Xander Bogaerts leads the way as Team Netherlands improves to 2-0! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/eGZ61myzN3 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 9, 2023

Australia 9, Corea 8

Australia y Corea del Sur se batieron en un duelo de batazos, que a la postre fue para los oceánicos con score de 8 carreras por 7 en choque jugado en el Tokyo Dome de la capital japonesa en el primer juego del Grupo B del Clásico Mundial.

Australia picó primero en la pizarra al marcar una en la cuarta entrada y otra en la quinta. Corea por su parte respondió con un trío en la parte baja del quinto inning y fabricó otra en su sexta oportunidad con el madero.

Los conducidos por Dave Nillson hicieron tres en la séptima producto de un cuadrangular con dos en las bases que pegó Robie Glendinning. En el octavo, otro estacazo de vuelta entera con dos en las almohadillas que disparó Robbie Perkins sirvió para 3 a favor de los australianos.

Corea del Sur anotó 3 en la parte baja de la octava pero quedó corto en su intento.

En la ofensiva de los ganadores sus mejores fueron: Robie Glendinning al irse de 4-1 con anotada, vuelacerca, con tres remolcadas; Robbie Perkins al pegar un cuadrangular en 3 turnos, con 3 fletadas y Tim Kennelly, quien sonó de 4-1 con un vuelacerca solitario.

Team Australia holds off Korea in a #WorldBaseballClassic thriller! pic.twitter.com/DgMWujdkoL — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 9, 2023

