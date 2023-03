La policía investiga al futbolista Kyle Walker por “exhibirse” en un bar inglés

Click to share on Google News (Opens in new window)

La policía de Cheshire (condado del noroeste de Inglaterra) está investigando unas imágenes en las que el futbolista del Manchester City Kyle Walker se baja los pantalones en un club de la localidad de Wilmslow.

Según el periódico británico The Sun, Walker, tal y como muestran unas imágenes difundidas por él mismo, Walker se bajó en dos ocasiones los pantalones en el bar.

La policía de Cheshire, en un comunicado remitido a Sky Sports, aseguró estar al tanto de los vídeos que circulan en redes sociales relacionados con una “exhibición indecente” ocurrida en el área de Wilmslow.

“La investigación del incidente está en una etapa inicial y no se han producido detenciones en este punto”, informó la policía. EFE

Kyle Walker, a defender for Manchester City, is purportedly seen on surveillance footage kissing a woman and flashing by removing his pants in a bar on Sunday. pic.twitter.com/q50uT99TFY

— Futball News (@FutballNews_) March 8, 2023