El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 8 de marzo de 2023

Aries

A veces tomas decisiones por miedo a estar solo, algunas por comodidad y otras porque realmente quieres ser parte de una relación. Sea como sea, está bien, no puedes forzarte a estar adonde no quieras estar. Vive el amor desde el corazón, no desde la obligación. Mientras estés bien contigo mismo, el resto es un plus.

Tauro

Es un día para visualizar tus metas y entender que para lograrlas debes actuar con coherencia y fe en ti mismo, convencido de que puedes crear todo en lo que crees. Das varios pasos adelante y ayudas a otros en sus procesos de vida también. Los escuchas, prestas atención a sus necesidades y das la mano tanto como sea posible.

Géminis

Hoy no quieres ser el mejor, solo quieres completar tu agenda y hacerlo bien. Te esfuerzas, pero no te extralimitas. Te exiges, pero no te sobre exiges, porque estás consciente que al final sólo te agotaras. Tampoco te estresas, porque para ti la tranquilidad es lo más importante. Vives el día a tu propio ritmo y si hay problemas los enfrentas sin gran rollo.

Cáncer

¿Cuantas ideas no expresas por miedo a ser rechazado? ¿Cuantas veces te has quedado relegado a la espera de una mejor oportunidad? ¿Cuantas veces has elegido mantenerte en tu zona de confort, porque es lo conocido y hacer algo diferente no solo requiere esfuerzo sino que implica un riesgo? Seguramente la respuesta a esta pregunta será: muchas veces. Hoy tienes la oportunidad de elegir y lo mejor: de dar ese paso que hasta ahora no te has atrevido a dar. Se presentan varias opciones y una es mejor que la otra.

Leo

Por ahora estás libre y dispuesto a vivir nuevas experiencias. Puedas ofrecer más de lo que das, pero la única condición es que sea bilateral, que los involucrados den en la misma medida, se recibe con más gratitud.

Virgo

¿Vivir para agradar o complacer a otros? Si lo haces mal, hablarán. Si lo haces bien, también lo harán. Siempre habrá algo por lo que critiquen, así que la mejor decisión es hacer las cosas por ti y para ti, porque sabes lo que quieres y lo haces lo mejor que puedes. No necesitas estar bien con todos, mientras estés bien contigo mismo.

Libra

Deja atrás lo que no funciona, sin apegos ni sentimientos de culpa. Lo que no es, no es y debes aprender a reconocerlo, pero sobretodo a aceptarlo. Cuando sueltes el equipaje emocional extra caminas más ligero y aunque al principio cueste dejar atrás, con el tiempo caminarás ten ligero que hasta irás más rápido.

Escorpio

Cometes ciertos errores y estás dispuesto a rectificar, aún cuando hacerlo implique bajar la cabeza. Pedir perdón no te hace débil, al contrario, demuestra cuán maduro y dispuesto a dar lo mejor de ti estás. Las relaciones necesitan sinceridad y conciliación para mantenerse sanas a lo largo del tiempo.

Sagitario

No digas que no esperas nada cuando en realidad si lo haces. A veces usamos frases hechas como: “no tienes que agradecer nada”, “lo hago sin esperar nada a cambio”, cuando en realidad todos esperamos aunque sea un poco de retribución por nuestras acciones. A partir de ahora sonríe y di: lo hago con gusto.

Capricornio

No necesitas ser mejor en cada actividad que realices, puedes compartir protagonismo y permitir que cada uno destaque por su labor. Incluso, puedes trabajar en equipo y hacer que cada uno aporte un granito de arena. La unión hace la fuerza y hoy lo comprobarás más que nunca.

Acuario

Tus decisiones son extremistas y definitivas, y moverán tanto tu vida que debes tener cuidado hasta que punto pueden afectar a quienes son parte de ella. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Al principio será un tanto impactante y hasta desestabilizante, pero con el tiempo todos se acostumbrarán.

Piscis

Nadie mejor que tú para saber cómo crear el destino que quieres vivir. ¿Te equivocas? Lo corriges. ¿Aciertas? Agradeces, lo disfrutas y sigues adelante. Haz lo que te haga feliz en el momento que consideres oportuno. Desde hace varios días has creado un plan, lo has trabajado hasta perfeccionarlo y pronto deberás decidir qué día de entrar en acción. No te permitas perder tiempo.