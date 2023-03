El exitoso negocio de airear las rupturas en canciones

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Es uno de los géneros más viejos de la historia de la canción: el despecho, el corazón roto, es el “leit motiv” universal de los compositores de todos los géneros. También de los poetas. Pero en los últimos tiempos, ha resurgido con fuerza gracias al enorme éxito logrado por Shakira junto a Bizarrap en el tema dirigido a su ex pareja Gerard Piqué. Casi simultáneamente, Miley Cyrus arrasaba en las listas de todo el mundo con “Flowers”, la canción en la que ajustaba cuentas con su ex pareja, Liam Hemsworth. Quizá viendo la oportunidad, la colombiana volvió a buscar en el género un tema junto a Karol G, “TQG” (“Te quedó grande”), que ha sido contestada por el aludido, Anuel AA, expareja de Karol G y que se ha convertido en la segunda canción más escuchada del planeta.

Por larazon.es

Con “TQG”, publicada el 24 de febrero, ambas cantantes lograron un “número uno” hablando de relaciones fallidas que todo el mundo ha interpretado como propias. “Te fuiste diciendo que me superaste, / Y te conseguiste nueva novia, / Lo que ella no sabe es que tú todavía / me estás viendo toda’ las historias”, cantan en una de las estrofas. Todo el mundo interpretó que era una alusión directa a Anuel AA, expareja de Karol G, con el que acaba de romper hace escasas semanas. El propio cantante puertorriqueño lo entendió de ese modo también. Así que se decidió a contestar con su propio tema.

“Más rica que ayer” es la canción de Anuel AA, en el que utiliza alusiones a su ex pareja, como el apelativo “bebecita” con el que se dirigía a ella cariñosamente. La canción ha llegado a ser, también número uno en las tendencias de vídeos y la segunda más escuchada a escala global, informa EFE. En apenas unas horas acumulaba 8 millones de reproducciones. “Bebecita estás más rica que ayer, te lo juro quiero volverte a ver, te lo juro que no te sabe querer, conmigo estás mejor que con él”, canta Emmanuel Gazmey Santiago, verdadero nombre del artista, en el nuevo tema. En otra parte, dice: “Yo te fallo y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te busco, tú ni puedes lastimarme. Tú me perdonas y te perdono lo que hicimos, no soy ni la mitad de lo que tu y yo fuimos, yo era un ignorante y manejarlo no supimos, a veces lo que damos no es lo que recibimos”.

Finalmente, consciente de que Karol G le está aludiendo públicamente, remata: “Yo tengo tu contacto pero si tu quieres sigo siendo el nene y me escribe, tírame al DM (mensajes directos privados) que p’a estar peleando tú no eres Shakira ni yo Piqué”, añadió Anuel.”Gracias a todo el mundo que está escuchando y viendo el vídeo, y apoyándome. En especial a los reales que han estado conmigo desde el comienzo de mi carrera. Los amo”, indicó el artista en su cuenta oficial de Instagram.