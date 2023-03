La historia y entrenamiento de Tsunami, el can venezolano que fue a salvar vidas en Turquía

Venezuela también puso su granito de arena en Turquía tras el devastador terremoto que dejó más de 50.325 muertos, sumando en esa cifra los fallecido en Siria, país que también resultó afectado tras el movimiento telúrico.

lapatilla.com | Katerín García

Ya las unidad de rescate humanas y caninas que fueron enviadas a esos países regresaron a Venezuela y son muchas las anécdotas que traen consigo, aparte de lecciones de vida y para el país.

Tuvimos la oportunidad, en K-fe en Taza, de conocer a Jorge Beens Ksar, quien es el compañero y entrenador de Tsunami, ambos rescatistas, que en equipo lograron salvar vidas. tiene además de Tsunami dos perros más de cuatro meses y que se están formando para salvar vida, aparte de ser amante de los animales exóticos.

En su historia, se cuenta que Tsunami, un Border Collie rescatado, que comandó la brigada de caninos venezolanos conformada por Brenda, Amigo, Kya, Necro y Hade, fue un capricho que quedó en el olvido de una familia adinerada de Caracas. Una empleada de esa casa, acudió a Aproa para que el perro fuese recogido por estar en mal estado de salud. “Cuando yo llegué vi a un perro todo rosado, solo tenía pelo en la punta de la cola, una parte en el hocico, las orejas y los dedos, una sarna increíble y agresivo, la chica me dice que va a buscar los papeles del perro, cuando yo veo el pedigrí, seis generaciones de perros de trabajo padres y madres, digo yo me quedo con el perro. Él cuesta lo que cuenta aquí un carro”. dijo Beens.

Con respecto al proceso de formación de Tsunami, Jorge, explicó que primero fue recuperado, lo que dio como fruto hoy en día, con buen estado de salud, esta mascota abandonada por una familia desalmada, un orgullo para Venezuela. “Él es mi ángel de cuatro patas, es mi compañero, no es mi hijo, es mi perro”, resaltó el entrenador, por las razones que más adelante entenderemos.

Adiestramiento canino y sus mitos

Jorge Beens, fue enfático en que el adiestramiento canino en positivo no existe, ya que las emociones del perro trabajan con base a necesidades y explicó que, por ejemplo, las cadenas para perros son excelentes correctores cuando se saben utilizar y es por ello que la presión que ejerce la cadena directamente en el cuello del animal, se traduce en una orden la cual entiende por la dinámica de vida natural de los canes. “Cuando yo coloco eso sobre mi perro, siente peso, pero cuando hago una corrección, siente una mordida, El perro muerde en solo una zona, el cuello. Si tú le das con un periódico a un perro, él lo esquiva y si le das le duele, pero no lo interpreta y es que el golpe en la cabeza del perro no existe, solo existe la mordida y es por ello que la cadena de corrección en manos correctas y con correcciones puntuales es maravillosa”. En este sentido, acentuó que la corrección es de un segundo.

Con esta explicación, fue a las necesidades del can… Si no como me muero, una ecuación que parece sencilla, pero que en ella radica gran parte del entrenamiento. “En la naturaleza, un perro que ladra se muere, porque espanta a la presa (…) no es normal que un perro esté ladrando constantemente y el dueño cuando lo ve en ese estado va le hace cariño, le da algo de comer o vas hacia él, el perro se tranquiliza, en ese caso el entrenado es el dueño, no es el perro, yo no debo estar pendiente de él, él tiene que estar pendiente de mí, en la naturaleza ellos siguen un líder si no lo consigue él se vuelve ese líder”.

Existen dos motivos por los que los perros van sobre otro igual, para pelear o para aparearse. “El lenguaje del perro es gestual, no verbal como el humano, un perro sabe la condición de otro perro primero por los olores y segundo por la posición de las orejas, encías, pelo, cola, por la postura física. Con esto vamos a ejemplos como cuando dos perros pelean, el que pierde se pone patas arriba, de esa forma se rinden y muestran el cuello. El macho alfa no convive con la manada, y cuando este llega los demás se voltean y desvían la mirada. Si algún perro lo confronta él ataca y la manada es tan leal al alfa que si esto ocurre el resto de la manada ataca. Qué ocurre en casa cuando uno se sienta en el mueble, con el perro, en la cama, en el piso; yo voy a la cama, me acuesto patas arriba, qué entiende el perro, me rindo aquí mando yo, por eso es que los perros no se montan en la cama, no se posan sobre la gente” indicó el rescatista que además señaló que de esta forma el can entiende las situaciones, viendo al humano como el alfa y con respeto.

“Es necesario crear una necesidad en el perro, si el perro no trabaja para la manada, no es perro”, dijo Jorge, esto quiere decir que el humano debe esperar que el can haga alguna actividad para comer, y de esta forma el perro comprende que la comida llega a cambio de… algo. Así es otra forma de que el perro vea a su dueño como el alfa. esto forma parte del adiestramiento canino sin correcciones.

“Tuvimos un caso de un Bull terrier, el dueño nos dijo, es mi última opción, si no lo pongo a dormir. Cuando yo voy al taller donde estaba, el perro tenía dos cadenas, para limpiar, los empleados tenían que jalar las cadenas, para un lado y luego al otro para alejar al perro, él sabía que era bravo. Me lo llevé a casa y así igualito lo amarraron. El primer día me pelaba los dientes, yo decía si él se suelta me va a hacer mucho daño. El segundo día llevando sol le llevo un tobo con agua, me gruño, me llevé el tobo. Así, varias veces, como a las 4:00 PM veo al perro sofocado, le llevo el mismo tobo con agua, lo recibió, empezó a mover la cola, ese día no come. Al siguiente día, le llevo nuevamente agua, luego comida, toma, come, se dejó tocar; En tres días creó un vínculo conmigo, no le estoy pegando, me estoy aprovechando de una necesidad. Otro día, le solté la primera cadena, más comida, más agua; Ahí comencé a premiar posturas, sentado, echado, entre otras. Al sexto día sin cadenas, ya conmigo hay un respeto, le presenté otro perro, gruño doy una orden, no. Debe existir esa necesidad, si no, él no piensa. El día que le entregue el perro al talle, voy con el perro suelto, los trabajadores se montaron en los carros que estaban pintando. voy con el dueño, le entrego el perro… le digo, dale comida y dile qué hacer, él tiene que tener hambre y tu aprovechar esa situación. Le salvamos la vida a un perro que había pasado toda su vida encadenado”, es una de las anécdotas de Beens, quien asegura que un perro aprende hasta que muere, ya que desde que nace debe luchar por su comida con una camada de cinco cachorros en adelante, solo con el olfato para identificar el alimento.

Se debe premiar la justa conducta, esto significa que la calma es necesaria trabajarla con los perros, algo que también se logra mediante el alimento y las salidas, “cuando te calmes te doy el plato, cuando te calmes avanzo”, una frase que dijo Jorge de forma precisa, acotando que los caninos, piensan más rápido que los humanos, y que su sentido natural le indica, que si no es de esa forma, se muere. Sin embargo señaló que el humano debe pensar como perro para tener su control y un vínculo real.

El mito más grande, los perros antinarcóticos, no son adictos. “Por ahi dicen que el perro que busca drogas come dogas, entonces el perro que busca bomba, come bomba y el perro que busca personas, come gente, no; Es una asociación de entrenamiento, si tu (perro) busca esto, hay un premio”, explicó Jorge.

El ajo en los perros, en efecto esta liliácea es tóxica para los caninos, en exceso. Beens, explicó que un diente de ajo cada 21 días en el animal, produce un sabor en la piel que evita las pulgas y garrapatas.

La experiencia en Turquía

El tiempo de sueño se redujo a una hora y media diaria tras llegar a Turquía para todo el equipo durante 11 días, que transcurrieron entre réplicas y desalojos.

El frío fue otro factor que golpeo a brigada, aunque eso no significó rendirse. “Nosotros salimos de Maiquetía a 23 grados y llegamos a Estambul a -7 grados y cuando llegamos a Ad?yaman son -9 grados, la temperatura más caliente que conseguimos, sin energía eléctrica, sin combustible, y nos calentábamos con fuego hecho con madera, por ser una zona de desastres. Tsunami hacía localizaciones y pasaban entre 6 y 7 horas desde que él hacía el marcaje hasta que podíamos hacer la extracción de víctima, un perro marca vivos y hasta el día que nos vinimos llevaba el récord de más personas vivas localizadas”, relató Beens.

Jorge también mencionó el caso de un edificio en el que la gente logró correr por las escaleras de emergencia, pero en lo que llegaron a planta la puerta estaba cerrada con candado, allí había 21 personas. “Tsunami, va y marca el punto, cuando liberamos comenzamos a sacar gente, 20 fallecidos, un vivo, él marcó el olor de la persona que estaba viva”.

“Nosotros fuimos a dar lo mejor de nosotros con los recursos que teníamos y esa gente lo entendió, ellos entendieron que nos estábamos muriendo de frío, nosotros debimos viajar con carpas para cuatro estaciones y llevamos carpas playeras, cuando ellos vieron que nosotros llegamos trabajando, el equipo de Venezuela trabajaba mucho, la gente iba a su casa, nos traían cobijas, calentaban botellas de agua plásticas y las metían en los kenners para mantener a los perros calientes”, fue otra de las experiencia del equipo venezolano en Turquía.

El rescatista también mencionó el caso de Proteo, el perro mexicano que murió en Turquía, dijo que él no murió trabajando, sino por hipotermia, tras aguantar más de cuatro horas a esa temperatura, mientras se realizaban registros y armaban campamentos, entre otras actividades correspondientes al momento.

De igual forma, resaltó los equipos que utilizan países como Japón y China, que viajan con kenner especiales, que tienen ventiladores/extractores con baterías, con mantas térmicas para mantener a los perros cómodos, dijo al respecto que esto es una enseñanza para los países que no viven desastres naturales. Además, señaló que esos mismos rescatistas, a pesar de tener equipos de búsqueda in situ, con alta tecnología, con cámaras rastreadoras de calor humano y pulsaciones, pedían a Tsunami para la colaboración.

China, un país que ha vivido innumerables desastres naturales, envió 90 perros de rescate antes de equipos humanos como tal y es que ellos saben que tras esa brigada llegarán equipos de todo el mundo, pero los perros marcan mucho mas rápido que los humanos, indicó Jorge.

Venezuela, por su parte, envió dos perros del Cenamec para localización de cadáveres y cuatro perros de búsqueda y salvamento, de estos uno no trabajó tras ser afectado por la temperatura.

Tras la llegada de la brigada al país, la empresa privada hizo donaciones de equipos de alto costo para los perros y los rescatistas, situación que anteriormente no se había presentado.

Proyectos

Ksar Ecid, tiene un proyecto en la escuela Primero de Mayo de El Cementerio en la ciudad de Caracas, para apoyar a la vigilancia de la escuela, puesto que los vigilantes que envían desde el Ministerio de Educación no poseen indumentaria para defender las instalaciones de la delincuencia. Es por ello que a los perros grandes que la gente no adopta, los entrenan y los asignan a las escuelas, para así proteger no solo la institución, si no también resguardar la vida de ese vigilante, dandole uso a un can que posiblemente iba a ser dormido.

Además se encuentran en la tarea de conseguir un certificador internacional, ya que no existe esa figura en Venezuela, para lograr certificar a los entrenadores de Ksar Ecid como formadores de equipos caninos de salvamento, lo que requiere de apoyo y dinero, lo cual esperan conseguir por medio del entrenamiento a terceros en el país.

Jorge Beens hizo un llamado a la conciencia con respecto al boom del equipo que llegó de Turquía y es que se refiere a la necesidad de dotar en Venezuela a las brigadas de rescate no solo cuando llegan de una misión, si no que el deber ser, es ya tener esos equipos por cualquier contingencia, ademas resaltó que el sueldo de los rescatista no da para mantener a estos canes, solos y es por ello que requieres el apoyo y la colaboración de todos para hacer que en el país, se fortaleza y crezca la brigada, la cual actualmente tiene perros rescatados que prestan un servicio sin igual a la nación y al mundo, ya que incluso hay binomios (Un guia y un perro), trabajando en otros países, actualmente.

Asimismo, el entrenado, realtó la necesidad de tener normas en la sociedad, para evitar accidentes y establecer un modelo de vida correcto y mecanísmos que hagan cumplir dichos lineamientos.