En España: Noreh enamoró al público que lo vio por primera vez

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El pasado mes de enero, el reconocido cantautor venezolano Noreh anunciaba su primer show fuera de Venezuela, en Madrid en medio del éxito de “Lugar Seguro” junto a Jay Wheeler. En menos de una semana ya tenía dos sold out, anunciaba una fecha en Barcelona y una tercera en Madrid con un éxito rotundo, a la que se le sumó una nueva fecha durante su estadía en España; completando un total de cinco presentaciones en la madre patria.

“Le canté a personas que viajaron desde Francia, Inglaterra, Galizia, Zaragoza, ciudades bien alejadas de Madrid solo para verme. Al principio no sabía qué decir, estaba sorprendido pero después me solté y resultó uno de los shows que más me he disfrutado”, cuenta Noreh sobre su primer show fuera de Venezuela en el que los asistentes se dieron cita desde tempranas horas haciendo filas, con mucha emoción para su encuentro con el intérprete de Visa.

“Como en Disney”, “Maletas”, “Muchas mamás” y su más reciente promocional “Chiste”; fueron de las canciones con las que el público más conectó. Cada presentación se convirtió en algo especial para el cantautor; incluso tuvo que agregar temas al repertorio porque los asistentes se los pedían.

Noreh continúa trabajando en su nueva etapa musical, al tiempo que se posiciona en las principales playlists de las plataformas digitales, específicamente en New Music Friday Latin, El Ritmo, New Music Friday Latinoamérica y New Music Friday Andes gracias al trabajo de Swag Records.