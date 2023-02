La Mau se atrevió y honra la música ranchera con su estreno en “Las Vegas”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Ella se define como una artista “capaz de salir de mi zona de confort y abrirme a nuevos géneros” pues le gusta “la libertad que me da la música y a eso le apuesto al cien por ciento”. Partiendo de esa premisa La Mau estrenó su segundo promocional llamado “Las Vegas”, una ranchera que le canta al desamor.

“Cuando era niña mi papá me despertaba cantando canciones de Vicente Fernández todos los domingos, y como cantante y artista siempre quise desarrollar una ranchera. Siempre he sentido mucha admiración por México, su cultura, su música, su gente, y aunque soy venezolana espero algún día poder visitarlos y llevarles ‘Las Vegas’”, cuenta La Mau.

El single, escrito por la artista y la cubana Wendy Besada, le canta al desamor. “Nos basamos en una experiencia de mi propia vida hace algunos años, donde después de haber sufrido muchísimo tuve que aprender a valorarme como mujer y a recuperarme emocionalmente. Esa fue mi mayor motivación. Sé que muchas mujeres, en algún momento, sufren por aceptar menos de lo que se merecen y solo está en ellas valorarse, respetarse y amarse a sí mismas”, agrega la intérprete.

“Las Vegas”, que se estrenó el pasado viernes 10 de febrero, cuenta con un material audiovisual. La Mau cuenta que “siempre soñé con un video lleno de muchas velas, algo muy sencillo, con luces tenues y estar vestida con colores marrones, nudes y neutrales. Además, desde niña he usado botas porque siempre me he sentido una cowgirl y eso fue lo que quise mostrar; esa parte que siempre he llevado en mí. Es un material muy lindo, la gente de Like That (directores del video @likethat_us) supieron plasmar mi idea y hacer la producción que siempre quise”.

Su sencillo anterior, “212”, le dio muy buenos resultados y con este segundo promocional, las expectativas son altas.

“Quiero llegar a muchos corazones, que las mujeres se sientan empoderadas, fuertes, capaces, decididas, identificadas. En hacer más música de la que hace falta, en que las rancheras nunca dejen de existir. Es una canción llena de sentimiento, sacrificio, trabajo y muchísima Fe. Sé que los oyentes se estremecerán al escucharla, tanto como me estremezco yo al cantarla” finaliza La Mau.

Para conocer más de La Mau, pueden seguirla en sus redes sociales como (@lamaumusic).