“Mi año de penes”, el cortometraje nominado al Óscar que ya incomoda desde el título

Mucho antes de que un desconcertado Riz Ahmed leyera su nombre en la mañana de las nominaciones a los Oscar, el título del cortometraje de Pamela Ribon ha tendido a tener un efecto en quienes lo escuchan. Como cuando Ribon fue a recoger su credencial para el festival SXSW de Austin, Texas, poco antes de estrenar allí su película.

El recepcionista: “¿Cómo se llama?”

Ribon: “Mi año de penes”.

El tipo del mostrador, sin perder el ritmo: “Difícil igual”.

No hay, sin duda, ninguna nominada al Oscar este año como My Year of Dicks (”Mi año de penes”), y no sólo por un título que, como señala Ribon, “es duro para un filtro de spam”.

La película, escrita y creada por Ribon y dirigida por Sara Gunnarsdóttir, es uno de los retratos más histéricos, dolorosos y dulces de la adolescencia en toda su torpeza. Está nominado al mejor cortometraje de animación en los Oscar del mes que viene. Phil Lord (Spider-Man: Into the Spiderverse, The Lego Movie) ha calificado esta película de 26 minutos de duración como “una de las mejores del año de cualquier duración”.

Está basada en las memorias de Ribon de 2014, Notas a los chicos (y otras cosas que no debería compartir en público), en particular un capítulo que documenta la resolución de Ribon, de 15 años, de perder la virginidad en 1991 mientras crecía en las afueras de Houston. El libro se desarrolla en cinco capítulos de encuentros íntimos con chicos no tan buenos, aunque -por muy condenatorio que sea el título- Mi año de penes no trata tanto de juzgar a las parejas románticas de Ribon, que distan mucho de ser ideales, como de relatar e iluminar los torpes primeros pasos del sexo.

“Es descarado, pero no mezquino”, dijo Ribon en una entrevista reciente con Zoom desde su casa de Los Ángeles. “Realmente era un sentimiento inclusivo de: ‘Todos lo superamos de alguna manera, ¿no?”.

Cuando empezaron, Gunnarsdóttir, una animadora islandesa que creó las vívidas animaciones de Diario de una adolescente, se preguntó si Notas para los chicos sería un título mejor y menos problemático. Pero Ribon sintió que Mi año de penes tenía algo de universal.

“No todo el mundo ha enviado una nota a un chico, pero todo el mundo ha tenido un año de penes, académicamente, en los negocios o en las citas. Tiene muchas capas”, dice Ribon. “Así que ha sido una forma de meter a todo el mundo, por desgracia. Todo el mundo es igual de duro”.

Mi año de penes, que se puede ver en Vimeo, se ha convertido, contra todo pronóstico, en una de las películas más comentadas de los Oscar de este año. No sólo dependerá en gran medida de si Ribon y Gunnarsdóttir consiguen ganar el 12 de marzo, sino que quizás sea aún más esperado ver qué presentador, en la más digna de las galas de premios, consigue pronunciar el nombre de la película para una audiencia de millones de personas, en televisión en directo.

“¿Crees que lo pitarán?”, se pregunta Ribon con ansiedad.

Para Ribon, de 47 años, Mi año de penes es una culminación extrañamente apropiada. Aunque sus créditos más conocidos como guionista son para dibujos animados más aptos para niños (Moana, Ralph rompe Internet), Ribon, como ensayista, bloguera y podcaster, ha sido durante mucho tiempo un libro inusualmente abierto. Su ensayo de 2012, How I Might Have Just Become the Newest Urban Legend (“Cómo podría haberme convertido en la leyenda urbana más reciente”), describía un viaje poco higiénico al salón de masajes cuando estaba embarazada de varios meses.

“La gente decía: Nunca se me ocurriría compartir esa historia con la gente”, dice Ribon. “Y yo les decía: ‘¿Qué harías tú?’ Me decían: ‘No le cuentes a nadie en toda mi vida lo que me acaba de pasar’. Y yo dije: ‘¡Oh!’

“A veces me siento como un cuento con moraleja andante”, dice Ribon.

Ya de adolescente, Ribon era muy consciente de la tragicomedia de su mayoría de edad. No llevaba un diario, pero escribía prodigiosamente, a máquina o a mano, sobre su vida. Con un grueso cuaderno verde en la mano, Ribon hojea los relatos breves, las notas a los chicos y los talones de billetes que fue acumulando a lo largo de aquellos años.

“Me gustaba tener público desde el principio, cuando procesaba mis pensamientos”, dice Ribon. “Sigo siendo así. Prefiero mucho más escribir un correo electrónico sobre mi día que guardármelo para mí. Se me hace raro hablar conmigo”.

Ribon volcó todo ese material y más en Gunnarsdóttir, quien, con un pequeño equipo de animadores independientes, creó una especie de versión rotoscopiada suelta de la joven Pam entremezclada con viejas imágenes suyas del instituto. Cada uno de los cinco capítulos tiene su propio diseño de animación, que incluye una sección de anime y otra de vampiros. Para Gunnarsdóttir, el poder de la animación consiste en tomar algo naturalista y añadirle expresionismo.

“Tienes una base que parece muy real, pero la magia surge cuando te alejas de ella y te vuelves muy abstracto”, explica Gunnarsdóttir desde Francia.

“Esa honestidad viene de ella”, añade Gunnarsdóttir. “Creo que es muy valiente”.

Ribon está menos convencido.

“No sé si es tan valiente como ridícula”, dice riendo.

Entre los momentos más espeluznantes de la película está una charla sexual lascivamente franca del padre de Ribon. Ribon tiene que insistir a su madre en que es palabra por palabra (el padre de Ribon murió hace años). Después de proteger inicialmente a su madre de la película, la madre de Ribon se ha convertido en una ferviente partidaria, aunque al principio no pudo llegar hasta el final de una lectura pública de Notas a los chicos.

Mi año de penes comenzó como un proyecto televisivo para FX Networks, pero los realizadores decidieron probar suerte en el circuito de festivales. Dado que Walt Disney Co. es propietaria de FX, Mi año de penes cuenta técnicamente, aunque parezca irónico, como una de las nominaciones de Disney a los Oscar, junto a películas como Avatar: La forma del agua y Turning Red.

Con el paso del tiempo, Mi año de penes empezó a parecer diferente, y más distante para Ribon. La anulación del caso Roe contra Wade hizo que esa exploración sexual fuera mucho más peligrosa para las jóvenes. La ley de Texas prohíbe los abortos después de aproximadamente seis semanas de embarazo y no hace excepciones en caso de violación o incesto. La película de Ribon, cada vez más, parecía una cápsula del tiempo de una época pasada.

“En el Texas actual, esto es lo más peligroso que una chica puede hacer con su futuro. Estas personas no deberían ser responsables de decisiones para toda la vida por culpa de una fiesta”, dice Ribon. “Al menos yo me sentía libre para averiguarlo. Ahora, me habría dado demasiado miedo aprender sobre mí misma. Estoy agradecido por los errores que pude cometer. No tuve relaciones sexuales en ninguna de esas situaciones, pero podría haber ocurrido. Y podría haber sucedido con una sola persona siendo más tonta que aquí. Da mucho más miedo pensarlo”.

Pero Ribon cree que la animación ofrece “una herramienta para hablar con el corazón sin filtro de alguien” -que incluso en una película de animación muy adulta, es posible conectar de nuevo con, como ella dice, “esa parte en la que partimos con las mejores intenciones para nosotros mismos”.

“Nos devuelven a los sentimientos de los dibujos animados del sábado por la mañana”, dice.

Así que, sí, Mi año de penes puede ser la nominada al Oscar más risueña de este año. Pero también puede que sea la más sincera.

“Tal vez ése sea mi trabajo en la vida, ayudar a la gente a saber que no está sola y que podría ser peor. Hay algo muy satisfactorio en saber que oficialmente tengo la peor charla sobre sexo de todos los tiempos. No es sólo algo que yo diga”, dice Ribon, haciendo una pausa para sonreír. “La academia ha hablado”.

