El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 14 de febrero de 2023

Aries

No te des por vencido, si crees que es para ti, así será. Haz tu mejor esfuerzo una y otra vez y si al final no funciona, te quedará la satisfacción de que hiciste lo mejor que pudiste. No hay nada peor que no intentarlo, porque es una condena a vivir atormentado con el “¿y si lo hubiese hecho?”.

Tauro

Tienes trabajo acumulado y es que o has dejado todo para después o has delegado en personas erradas para realizar bien la tarea. Ahora el trabajo será doble y deberás esforzarte más. Hoy ocúpate tu mismo y haz lo que tengas que hacer. Y lo más importante: enfócate y no pierdas tiempo en los detalles.

Géminis

Mantén los ojos bien abiertos. Habrán propuestas que al principio pueden parecer un poco locas, pero si les das la vuelta podrían ser tú mejor opción. Ni confíes demasiado, ni des por descontado. Mantente alerta y dispuesto a lo que sea que te convenga, así sea un reto o que implique salir de tu zona de confort.

Cáncer

Se presentarán nuevas opciones de negocios o inversiones. No tomes decisiones a la ligera, pero tampoco demores mucho tiempo en decidir. Hay oportunidades con tiempo limitado o que se presentan solo una vez.

Leo

Te conectas de una forma muy particular, muy propia de ti. Estás sensible y reaccionas desproporcionadamente ante la menor provocación, antes de explotar respira profundo, cuenta hasta 10 y cálmate. Nadie se merece cargar con tu mal humor, ni siquiera tú mismo.

Virgo

Día algo confuso, de malos entendidos y de anticiparse a los hechos. Lo más complicado es que todo sucede tan rápido que te desorientas y no sabes que hacer, algo poco común en ti. No te precipites, es mejor esperar a estar más claro, pero cuando lo estés no dudes en dar el siguiente paso.

Libra

Tu intuición te ayudará a tomar la decisión correcta. Puede que no sea fácil, pero no puedes permitir que el problema continúe, porque podría crecer tanto que te sobrepasará. El momento de poner un freno es ahora, ni antes ni después.

Escorpio

Hoy no es un día de iniciar o emprender. Todo parece un poco tenso y aunque creaste un plan, se presentan obstáculos inesperados y difíciles de sortear. Es mejor esperar un poco, que dar golpes de ciego y mucho menos de hacer promesas que no puedas cumplir.

Sagitario

Podrías estar un poco distraído, procrastinar y tomar decisiones poco acertadas. Por ahora ocúpate de asuntos de poca importancia que puedas manejar sin gran esfuerzo. Lo mas importante y complicado déjalo para cuando estes mas dispuesto y con condiciones mas a tu favor.

Capricornio

Es el momento de sanar viejas heridas, de dejar atrás, de dejar en pensar lo que hubiese sido y aceptar lo que es, pero solo lo lograrás si pones de tu parte. No escondas tus sentimientos, exponlos, libérate, pero hazlo con precaución, confía sólo en quienes te han mostrado verdadera fidelidad, y aún así, igual guarda un poco para ti. La clave será la discreción.

Acuario

Hoy estás bien y mañana no tanto. No puedes continuar así. Necesitas estabilidad y tranquilidad. Trabaja un poco más en tus emociones, están un poco exaltadas, pero igual las puedes controlar. Quizá tienes cerca personas que te contagian estados de ánimo no muy saludables. Evalúa que tanto te conviene compartir con ellos o si por el contrarío te alejas un poco.

Piscis

Momento para trabajar en nuevos proyectos y adaptarlos a tu situación actual. Puede que tengas que hacer varias cosas a la vez, pero no importa, eres un guerrero, con gran capacidad de cumplir con eso y más. Estamos seguras de que no lo harás bien, lo harás excelente.