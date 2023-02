Tren de carga se descarriló en Houston y provocó una horrible tragedia

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un tren de carga de Union Pacific se descarrilló este lunes en la mañana al noreste del área metropolitana de Houston.

Por Telemundo 49

De acuerdo con los oficiales de la compañía, el hecho se registró a la altura del Eastex Freeway y Midland Road pasadas las 7 a.m. en la ciudad de Splendora, noreste del área metropolitana de Houston.

Versiones iniciales indican que el conductor de un camión de carga pesada involucrado en el descarrilamiento murió, luego de estrellarse al paso del tren.

Ninguno de los miembros de la tripulación del tren sufrieron lesiones, según la compañía Union Pacific.

A train has derailed in the Houston area.

Officials report the train was carrying "hazardous materials, prompting Union Pacific to monitor air quality at the site of the crash, according to the Splendora Police Department." pic.twitter.com/39XEGvTmpZ

— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) February 13, 2023