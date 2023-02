La escalofriante historia de la modelo Natalia Buitrago, desaparecida en Cartagena

Posteado en: Actualidad, Internacionales, Sucesos

Claribel Buitrago no tiene paz. La perdió desde agosto de 2021 cuando el rastro de su hija, Natalia Buitrago, se esfumó en Cartagena. La talentosa modelo caleña viajó a esa ciudad con su pareja sentimental, pero nunca más la volvieron a ver: nadie sabe de su paradero, ni de su suerte. Todo parece indicar que la única que la busca es su mamá.

Natalia llegó a Cartagena el 12 de agosto de 2021 para celebrar su cumpleaños número 22 junto a Hernán Darío Jiménez, su pareja sentimental que la doblaba en edad y la maltrataba constantemente, según denuncia su familia. Visitaron varias playas, se fotografiaron en la Torre del Reloj, incluso, allí hicieron un video que está en poder de SEMANA y de las autoridades, pero luego de eso la joven desapareció del radar.

Claribel cree que detrás de la desaparición de su hija está Hernán Darío Jiménez. De acuerdo con su relato, hay muchas evidencias que lo dejan mal parado, como, por ejemplo, que la mascota que ambos tenían en Dosquebradas, Risaralda, lugar donde residían, apareció en una finca de Jamundí, Valle.

Es decir, el hombre regresó de Cartagena, recogió sus cosas y se mudó. Cuando Claribel empezó a indagar por el paradero de su hija solo encontró dos respuestas: una, Hernán le dijo que Natalia lo había abandonado y había partido con rumbo desconocido; y dos, recibió amenazas en su contra que fueron materializadas con un atentado con disparos contra su hija mayor, quien se salvó de milagro en una clínica de Cali.

¿Quién tiene el interés de callar a Claribel? Esa es la otra pregunta que se hace la familia Buitrago, y quieren saber dónde está Natalia. “Ella me había escrito cuando estaba en Cartagena, que se iba para allá cuatro o cinco días, que no me preocupara”, contó Claribel.

Según la madre, su hija sufría maltrato de parte de Hernán Darío Jiménez desde que se fueron a vivir juntos, cuando Natalia apenas había cumplido 17 años de edad, mientras que él tenía aproximadamente 36 años.

“Ellos se conocieron en un gimnasio en Jamundí, Valle, un amigo de mi hija los presentó. Ya llevaban viviendo en unión libre cinco años. En una ocasión, él la golpeó, le dañó el celular, y también le mandó a quemar la moto afuera de la casa”, contó la madre.

Una búsqueda incansable

Claribel ya perdió la cuenta de cuántas veces ha visitado la Fiscalía en búsqueda de respuestas sobre su hija. En una ocasión -llena de desespero- viajó sola desde Cali hasta Cartagena por una semana para caminar esa ciudad y repartir volantes con la cara de Natalia, pero no logró el resultado esperado.

“Logramos recuperar el Instagram de mi hija, actualmente le manejo la cuenta. Ahí vi unos videos que ella había tomado en el Castillo de San Felipe; pero para mi hija las cámaras no han servido ni en Cartagena, ni en el conjunto donde ella vivía en Dos Quebradas”, manifestó.

Sobre Hernán Darío Jiménez sabe que está preso en México por presunta posesión de drogas. “Estamos desesperados. Como no hay cuerpo, no investigan a este hombre. (…) La Fiscalía no sirve para nada; ellos entregaron el reporte de llamadas del celular de mi hija hasta el 17 de agosto de 2021, pero no aparece nada, según ellos. Incluso a mi hija la amenazaban por todos los negocios ilícitos de este señor, parece que hubiera tenido todo muy planeado, porque hasta ahora ni sabemos en qué hotel se hospedaron”, comentó.

¿Trata de personas?

Claribel no pierde las esperanzas de hallar a su hija con vida. Hay muchos indicios que le demuestran que Natalia Buitrago vive en algún lugar del mundo. Meses antes del viaje a Cartagena, su hija abrió una cuenta de OnlyFans, la cual fue aprobada por Hernán Darío Jiménez.

“Me dijo que le estaba yendo muy bien, y que eso le iba a dar para sacar su propia marca de maquillaje. Pero lo más extraño es que él la apoyara, ahí digo que al desaparecer mi hija, él la quería hacer ver como la mala del paseo, la prepago, como que mi hija estaba en Cartagena en la prostitución. Qué trampa le tendió a mi hija, a qué la está obligando, me pregunto a veces si este señor la vendió”, dice Claribel.

Por ahora, todo es un misterio. Claribel le ruega a la justicia colombiana ayuda para encontrar el paradero de su hija. Aunque un investigador en Pereira quedó en ayudarla y avisarle cuando ingresara al apartamento donde vivía Natalia con Hernán, la llamada nunca se dio.

Pide a gritos que las cámaras funcionen para ubicar a Natalia. “Yo no busco a mi hija muerta, yo busco a mi hija viva”, concluyó.