Ivana Knoll, la hincha más “hot” del Mundial, da la peor de las noticias a sus seguidores

Tras su auge por el Mundial de Qatar 2022, Ivana Knoll, modelo y aficionada de Croacia, se ganó el ‘corazón’ de miles de aficionados alrededor del mundo e incluso recibió llamadas de varios futbolistas. La croata fue la sensación con su presencia en los estadios del país árabe y también revolucionó las redes sociales con sus publicaciones pero sobre todo por burlas las severas restricciones de Qatar. Ahora, ha anunciado su decisión definitiva sobre la web de contenido para adultos Onlyfans.

Por larazon.es

En entrevista con Michael Babcock y Lucas Widman, la modelo croata confesó que recibió muchos mensajes para vender fotos y videos a través de la plataforma, pero a ella no le gusta aceptar cualquier propuesta, pues ‘no todo es dinero’.“He recibido alrededor de 10 llamadas al día y 20 correos electrónicos de agencias que intentaban ponerme en OnlyFans” reveló. Pero la aficionada más sexy de Qatar lo tiene claro: “La mayoría de las veces no tomo todo lo que me ofrecen, porque me gusta trabajar con marcas que me gustan, y no hay muchas; me gusta presentar lo que realmente me gusta, y no solo por lo que me pagan”, dijo Knoll.

Así, Ivana Knoll daba una triste noticia a sus seguidores al anunciar que no está en sus planes vender contenido digital en OnlyFans, por lo que se tendrán que conformar con lo que sube a Instagram.

“No condeno, pero no soy ese tipo de persona. No es para mí. Traté de explicar que no siempre se trata de dinero, me importa la reputación. No pienso en un OnlyFans por ahora”, finalizó la croata.

La fan de Croacia, que los apoyó hasta su eliminación ante Argentina, aumentó en más de 2 millones sus seguidores en Instagram desde el inicio de Qatar 2022 y hoy en día cuenta con 3.5 millones en dicha plataforma.

Men will be men pic.twitter.com/x0Xcxte7Iq — Troll Football (@TrollFootball) December 2, 2022

La hincha que retó a los qataríes

Considerada como la aficionada más sexy de la Copa del Mundo de Qatar revolucionó las redes sociales tras colocarse en el punto de mira del autoritario régimen qatarí. Sus apariciones en la grada para animar a Croacia en los partidos contra Marruecos y contra Bélgica dieron la vuelta al mundo y han provocaron la ira de muchos qataríes, quienes consideraron su forma de vestir y de “exhibirse” como una ofensa a su “cultura” y a su país.

De hecho, las críticas de los sectores más conservadores provocaron que en el encuentro ante Brasil, directamente fue expulsada del estadio.