EEUU realiza una prueba del misil balístico intercontinental Minuteman III (FOTOS)

El Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea, que realizó el lanzamiento, afirma que este tipo de pruebas ya se han realizado más de 300 veces, y esta vez “no es el resultado de los acontecimientos mundiales actuales”.

Por rt.com

EE.UU. realizó una prueba del misil balístico intercontinental Minuteman III la noche de este jueves desde la base Vandenberg de la Fuerza Espacial estadounidense, situada en California.

“Un equipo de aviadores del Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea lanzó un misil balístico intercontinental Minuteman III desarmado, equipado con un vehículo de reentrada de prueba”, reza un tuit publicado en la cuenta de la base.

A team of Air Force Global Strike Command Airmen launched an unarmed Minuteman III intercontinental ballistic missile equipped with a test reentry vehicle at 11:01 p.m. Pacific Time Feb. 9 from Vandenberg Space Force Base, Calif. pic.twitter.com/b8DK4tL0gT

— Vandenberg Space Force Base (@SLDelta30) February 10, 2023