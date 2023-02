Biden afirma “no estar listo” para decidir si se postulará a la reelección en 2024

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El presidente de EE.UU., Joe Biden, dijo este jueves en una entrevista con Noticias Telemundo que todavía no ha decidido si se presentará para la reelección en 2024.

Por rt.com

“Simplemente no estoy listo para hacerlo”, respondió el mandatario cuando le preguntaron qué es lo que le impide tomar esta decisión. “Puede ser que me lance y me estrelle, o que me lance y gane. Quiero decir que eso no es lo que me motiva. Esa no es la base sobre la cual tomo esa decisión”, detalló.

En agosto de 2022 la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, señaló que “entienden” los bajos índices de aprobación del trabajo de Joe Biden, pero insistió en que el actual presidente de EE.UU. “tiene la intención de postularse” para la reelección en 2024.