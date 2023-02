Velero con más de 100 migrantes haitianos burla la vigilancia y llega a Florida (VIDEOS)

Un velero con 114 personas procedentes de Haití desembarcó este jueves en Tavernier, uno de los cayos o islas situados entre el territorio continental de EE.UU. y Cuba, tras un parón en la llegada de inmigrantes por vía marítima debido a un aumento de la vigilancia en alta mar.

El oficial de la Patrulla Fronteriza del sector Miami Walter N. Slosar publicó en Twitter un mensaje en el que informa de la detención de los inmigrantes junto con un video del velero ya vacío y otro con una vista aérea de los inmigrantes concentrados en un lugar a orillas del mar mientras se les realizan revisiones médicas.

La División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM, en inglés) señaló este miércoles que desde el 21 de agosto han sido detenidos casi 6.000 inmigrantes que intentaron llegar a las costas del estado.

Además, más de 200 embarcaciones de migrantes han sido encontradas desde la fecha señalada por las fuerzas del orden.

A principio de enero pasado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia y desplegó la Guardia Nacional a raíz de la llegada de numerosos inmigrantes cubanos y haitianos por vía marítima a este estado sureño.

La medida permite movilizar tropas de la Guardia Nacional y destinar amplios y nuevos recursos estatales para enfrentar la ola migratoria que afecta al sur del estado.

El objetivo es detener los barcos en alta mar antes de que lleguen a las costas .

En paralelo, el Gobierno de EE.UU. puso en marcha a comienzos de enero un programa humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses que permite que entren cada mes al país hasta 30.000 personas, las cuales pueden quedarse 2 años y trabajar legalmente.

Para ello deben cumplir ciertos requisitos como tener un “patrocinador” que los sostenga económicamente y cubra sus gastos de salud.

#Update: 114 migrants from #Haiti will be transferred to a local #BorderPatrol Station where they will be processed. #CBP medical personnel will conduct medical screenings on each of the individuals. We appreciate the support from all of the responding agencies & local residents. pic.twitter.com/g26U4ZAp9F

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) February 9, 2023