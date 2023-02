Escribió un cuento para una revista, recibió un mail y se llevó una increíble sorpresa

Click to share on Google News (Opens in new window)

Publicar un libro es un objetivo que muchos quieren alcanzar. Ya sea de historia, cocina o estilo novela, las editoriales tienen una serie de requerimientos para aceptarlo y cada una actúa a su manera. Esta vez, el escritor Guillermo Martínez se volvió viral después de reconocer en su cuenta de Twitter “leoysubrayo”, la calidad de trabajo de una revista.

Por: Crónica

El hombre contó que los empleados se contactaron con él para que publique un libro. Aunque él aceptó, no esperaba tener semejante experiencia: “Nunca me había pasado algo así”, aseguró. La publicación fue vista por casi 1 millón de usuarios y obtuvo 14 mil “me gusta”.

Además, el reconocido escritor argentino Hernán Casciari, quien administra la revista, compartió el tuit y se expresó al respecto en su perfil “casciari”. Muchos opinaron sobre la secuencia y no dudaron en demostrar el deseo de querer adquirir el libro de Martínez.

Nunca me había pasado algo así… Me pidieron un cuento para la revista Orsai y no solo me pagaron el mismo día que envié la factura sino que, como prevendieron muchos más ejemplares de lo que esperaban, me pagarán 25% más. Gracias! pic.twitter.com/ZznudpgnAh

— Guillermo Martínez (@leoysubrayo) January 30, 2023