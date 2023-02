Al encuentro con la gente, por Rafael Veloz García @Rafaelvelozg

Posteado en: Opinión

El país, por la crisis humanitaria compleja que se ha visto prolongada y extendida, mantiene sin embargo las expectativas de esperanza y su certeza es en el cambio político. Para ello, es necesario contar con la nación y sus distintos componentes: los políticos, los jóvenes, las mujeres, los vecinos, todos sus distintos componentes. Y para ellos hay distintas vías para el trabajo en su aspecto organizativo. No hay duda que la dictadura está en minoría, que tenemos mayoría de venezolanos en la procura del cambio político, pero es necesario establecer frente a esta dictadura, en este sistema, un mecanismo de suprema organización y de suprema motivación, donde la esperanza sea el sustento y uno de los móviles para el cambio político.

En la construcción de la elección primaria de la oposición se han dado pasos importantes, determinantes diría, que son necesarios subrayar, como, por ejemplo, actores que no hacían vida en la política directa, sino en la academia o en las aulas de las clases universitarias, a los cuales el país les pidió su concurso y a pesar de los riesgos ahí están asumiendo esta inmensa responsabilidad, a veces hasta con recursos propios y esto se ha traducido en un importante avance. A la fecha ese ejemplo fue seguido por personas de moral y conducta intachable, para constituir las juntas regionales electorales.

Pero para que podamos seguir concretando la esperanza es necesario un cronograma electoral, con una fecha determinada para la elección primaria. La razón es que la dictadura con sus agentes y sus compañeros de ruta están constantemente con sus robots tratando de provocar dudas alrededor del proceso de primaria, para dejar ver que no se efectuará. Pero en la medida que podamos tener señas de que efectivamente la vamos a realizar, evidentemente se fortalece la convicción de la sociedad venezolana y de los venezolanos en el exterior.

Son muchos los trabajos que tiene cada uno de los venezolanos y uno de los instrumentos que se han utilizado desde el inicio de las sociedades, como por ejemplo la de Grecia, son las asambleas de ciudadanos, que deben de tener una organización, un sistema de convocatoria, una metodología adecuada, para el fin por el cual queremos desarrollarla.

El principal es acercarnos a la gente en reuniones pequeñas, familiares, medianas, etc., para que progresivamente realicemos actos masivos de compromiso, en la cual se le explique al ciudadano la necesidad de llevar a cabo la primaria, que es un instrumento democrático y de ejercicio de la soberanía popular, que está alejada de la visión elitesca y de cogollos que algunas organizaciones pretenden emplear, para por la vía del consenso elegir al candidato para la reconstrucción del país. Esto no debemos permitirlo, porque lo que se impone en democracia es que participen todos los ciudadanos del país.

…………………………………………..

Hay dos organizaciones con las que he mantenido muchas reuniones. Me refiero a Líderes por el Cambio y a la Confederación de Profesionales Universitarios y Técnicos de Venezuela (Confepuv), que ya tienen una propuesta para que podamos realizar estas asambleas de ciudadanos, atendiendo las invitaciones de cualquier organización política y social, con muchos voluntarios que tenemos a la vista, con el objeto de informar lo concerniente a la primaria, la necesidad de ella, cuál es el papel que va a jugar, lo relativo al voluntariado, etc. Pero también las asambleas tienen que ser un gran encuentro no solo para ir a la búsqueda de los principales problemas que aquejan a los ciudadanos, sino para ir más allá de esos problemas que hay en el país, que conocemos todos, para materializar un enfoque propositivo y aportar soluciones.

Hay mucho trabajo en Plan País que se ha desarrollado, pero este trabajo tiene que ser validado, actualizado y ponerse en la mesa de estas asambleas de ciudadanos, para que participen en esa labor. En este sentido, con la orientación de un especialista en la materia, consideramos que el tema de la educación debe ser uno de los primeros a analizar, no solo por el hecho de lo que han significado las últimas movilizaciones, en las que la principal exigencia han sido las reinvindicaciones salariales y de otra índole, sino también para dejar ver la importancia que tiene ese tema para la construcción de futuro, pues se trata de la educación de nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros profesionales del sector.

Las dos organizaciones antes citadas, han acordado que a pesar de la solicitud de que se informe cuanto antes el cronograma electoral, no van a esperar por el mismo para la realización de estas asambleas en todo el país.

La invitación es estonces para que se sume el voluntariado, se realicen estas asambleas y para que haya un factor del despertar de la conciencia en el millón doscientos mil jóvenes que aún no están inscritos en el REP, para que lo hagan, así como elaborar un censo para determinar cuántos están en Venezuela, qué labor van a hacer cada uno de ellos, cómo se llevará a cabo la participación de los venezolanos en el exterior, etc.

Todo lo anterior, sin duda alguna, va a servir como un gran movilizador social para el proceso de primaria, que no puede ser visto nada más como la elección de un candidato presidencial, sino para alcanzar además un gran acuerdo de gobernabilidad, y los acuerdos de gobernabilidad no pueden ser concretados solo en lugares cerrados, tienen que ser validados por los ciudadanos y estas asambleas son lugares abiertos e idóneos.

No podemos ignorar que la gente quiere ser escuchada en estos momentos tan duros. Y nosotros tenemos el deseo de estar con ellos y escucharlos. Esta sí es la verdadera democracia participativa y deliberativa, en la que los ciudadanos pueden y deben participar para la toma de decisiones políticas.

Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.