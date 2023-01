¿Quién se robó la playa? Todo lo que se sabe sobre uno de los mayores misterios del siglo

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un tuit viral de la cuenta @fasc1nate acercó nuevamente a primera plana uno de los misterios más raros del siglo XXI y demostró que en estos días, a casi 15 años de haber ocurrido, muchos se sigan preguntando: ¿Quién se robó la playa de Trelawny?

Por: Clarín

“Jamaica desconcertada”, tituló BBC tres meses después de que se robaran una playa entera en el país centroamericano. Lo que pasó se rehúsa a permanecer dentro de la lógica: en julio de 2008, más de 500 camiones aparecieron en la playa de Coral Springs y se llevaron toda la arena del lugar.

Desaparecieron como por arte de magia 400 metros de arena y al día de hoy -y esto es tan curioso como el hecho en sí- no hay culpables ni cargos aplicados contra nadie. Y ni que hablar de que alguien sepa en dónde está el botín o qué hicieron con él.

A beach was stolen in Jamaica in 2008. 500 truckloads of sand remain missing to this day. pic.twitter.com/7EIqNjNRV1

— Fascinating (@fasc1nate) January 24, 2023