Claudia López señaló que “no dará su brazo a torcer” si el plan de Petro es detener el contrato del metro de Bogotá

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tienen una reunión a las 6 de la tarde el 25 de enero, en el que discutirán el futuro de la primera línea del metro de la capital colombiana y se estudiarán varias posibilidades para subterranizar un tramo.

En una entrevista con W Radio, la alcaldesa reiteró que no dará su brazo a torcer si las intenciones del presidente es detener el contrato que hay con el consorcio chino, encargado de la obra de la primera línea del metro.

“Yo hice campaña diciendo ‘el metro está contratado, el metro se hace, punto; el metro no se para’, por andar parando y saboteando es que estamos como estamos porque no hemos construido la red de metros que nos merecemos para no depender de buses solamente”, dijo la mandataria distrital.

Claudia López señaló que la primera línea del metro ya es una realidad, porque hay obras y más de cuatro mil empleados se levantan todos los días para avanzar en las diferentes frentes de la construcción.

“El metro ya no es un proyecto, ni un dibujo; en el metro hoy a las siete de la mañana se levantaron 4.200 colombianos que están trabajando en su construcción, va en 18 por ciento de avance; yo lo estoy ejecutando y no voy a parar ese contrato, bajo ninguna circunstancia”, dijo.

Además, insistió en que dejará contratado la segunda línea del metro de Bogotá, ya que había conseguido los recursos para su construcción.

“La primera línea del metro se va a seguir ejecutando y la segunda debe quedar contratada este año porque ya conseguí lo más difícil que es conseguir la plata, que es conseguir 35 billones de pesos para poderlo sacar la plata. Esta es mi posición”, señaló a la W Radio

López señaló que el presidente Gustavo Petro pidió al consorcio un informe sobre la subterranización de la un tramo de la primera línea del metro y que entregará esta información al jefe de Estado.

“Pero también no le puedo negarle al presidente Gustavo Petro una información para la posibilidad de subterranizar un tramo, ni siquiera me la pidió a mi, me saltó a mi y se la pidió directamente al consorcio que está haciendo la obra; hoy se la vamos a presentar con todo respeto al señor presidente que tiene una recomendación muy concreta y lo haremos público para toda la ciudadanía”, dijo finalmente en la entrevista con ese medio de comunicación.

