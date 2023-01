The Last of Us ya se ha colado en el top histórico de estrenos de HBO

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Todos los que hemos jugado al juego conocíamos el potencial que tenía la historia de The Last of Us, pero si algo nos han demostrado otras adaptaciones de videojuegos —ejem, Halo— esto no tiene que traducirse necesariamente en un éxito rotundo de audiencia. Pero afortunadamente este no ha sido el caso para The Last of Us, y HBO ya se frota las manos después de que el primer capítulo de la serie se haya convertido ya en uno de los mejores estrenos históricos de su plataforma.

Por: Gizmodo

Según las cifras que ha compartido WarnerMedia, el primer capítulo de la adaptación del famoso videojuego acumuló 4,7 millones de espectadores solo en Estados Unidos. Esos números la han colocado en el podio de estrenos de HBO, únicamente superados por Boardwalk Empire, que tuvo una audiencia de 4,81 millones de espectadores, y por La Casa del Dragón, el reciente spin-off de Juego de Tronos, que la superó con un total de 9,9 millones de espectadores.

Como ha comentado WarnerMedia, la audiencia obtenida por una serie de HBO durante el estreno suele representar tan solo entre el 20% y el 40% de la audiencia total que acabará teniendo ese episodio. De hecho, ha sacado pecho del buen desempeño de la serie, afirmando que sus números han duplicado los de otro de los grandes hits de la plataforma, como ha sido la segunda temporada de Euphoria.

Puedes leer la nota completa en Gizmodo