Cómo Jennifer López fue clave para la creación de Google Imágenes

No, no nos hemos vuelto locos. La historia de cómo nació una de las herramientas más utilizadas en la red tuvo como protagonista a la cantante y actriz de Hollywood. Una historia que recientemente volvió a la luz gracias a un usuario de Twitter que afirmaba que las imágenes de Google nacieron por J. Lo, ¿es esto completamente cierto?

La respuesta corta es que sí, aunque habría que añadirle a ese protagonismo el vestido que llevaba para la ocasión. Para ello tenemos que remontarnos al año 2000, momento en que Jennifer López usó un vestido verde de seda de Versace para la 42ª entrega de los premios Grammy. Dicho vestido de escote bajo atrajo una desconcertante cantidad de cobertura en todo el mundo.

Como declararía poco después la propia actriz:

“A mí no me pareció para tanto. Era un vestido atractivo. No tenía ni idea de que se iba a formar un debate tan grande”.

Lo cierto es que el famoso vestido no solo impactó a los medios, sino que tuvo un efecto extremadamente duradero en el motor de búsqueda de Google. De hecho, el vestido se buscaba sin parar día y noche en volúmenes que hasta entonces no se recordaban. Como explicó el ex director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, en Project Syndicate en 2015:

“La gente quería algo más que mensajes de texto. Esto se hizo evidente por primera vez después de los Premios Grammy de 2000, donde Jennifer Lopez usó un vestido verde que, bueno, llamó la atención del mundo. En ese momento, era la consulta de búsqueda más popular que jamás habíamos visto. Pero no teníamos una manera segura de consiguiendo a los usuarios exactamente lo que querían: JLo con ese vestido. Había nacido la búsqueda de imágenes de Google”.

Una frase que corrobora Cathy Edwards, directora de ingeniería y producto de Google Images, “fue completamente cierto, aunque el pequeño equipo en ese momento ya había querido crear una búsqueda de imágenes, pero no sabía cuántos recursos priorizar para el proyecto”.

