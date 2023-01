Pamela Anderson detalla los episodios de violencia con Tommy Lee y habla sobre su video sexual

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En los primeros días de la historia de amor de Pamela Anderson con el rockero Tommy Lee, la estrella de “Baywatch” dice: “Solo queríamos tener bebés y estar juntos para siempre”.

Por Infobae

La actriz y activista, de 55 años, escribe sobre sus tiernos y tumultuosos momentos, y su amor por sus dos hijos, Brandon, 26, y Dylan, 25, en sus nuevas memorias, “Love, Pamela”, extraídos por la revista People.

Tanto el libro como su nuevo documental de Netflix, “Pamela, una historia de amor”, llegan el 31 de enero.

Como ella escribe, mirando hacia atrás: “Mi relación con Tommy puede haber sido la única vez que estuve realmente enamorada”.

Su boda en 1995 en una playa de Cancún generó innumerables titulares y persecuciones de paparazzi. A veces, su vida y su amor eran demasiado. “Nos divertimos”, escribe, “y nuestra regla era que no había reglas”.

Pero el robo de un material íntimo de una caja fuerte en su garaje, que luego se convirtió en el primer video sexual filtrado, aumentó la persecución implacable de los tabloides y los paparazzi.

“Arruinó vidas, comenzando con nuestra relación, y es imperdonable que la gente, hasta el día de hoy, piense que puede beneficiarse de una experiencia tan terrible, y mucho menos de un crimen”, escribe Anderson, quien nunca ha visto la película teniendo relaciones sexuales con su entonces marido.

Pamela Anderson y el Tommy Lee se conocieron la noche de fin de año de 1994 y el músico quedó enloquecido por esa mujer, una verdadera bomba sexual, famosa mundialmente por la exitosa serie del momento. Él la siguió en un viaje a Cancún sin su permiso y, tres días después de su primera cita, se casaron en México.

Con sus dos hijos pequeños en casa, las presiones y el estrés finalmente los abrumaron, detalle. Una noche en 1998, dice que Lee le torció el brazo mientras cargaba a Dylan, de siete meses, y Brandon jugaba cerca de ellos . “Tommy me arrancó a Brandon y nos arrojó a mí ya Dylan contra una pared”, revela. Presa del pánico, llamó al 911. El músico fue arrestado y cumplió seis meses en la cárcel. Y, como ella escribe, “Nuestro infierno comenzó”.

Anderson solicitó el divorcio. En los meses y años que siguieron, se concentró en cuidar a sus hijos y encontrar sanación.

“El divorcio de Tommy fue el punto más duro, más bajo y más difícil de mi vida”, escribe en sus memorias. “Estaba destrozada. Todavía no podía creer que la persona que más amaba fuera capaz de lo que había sucedido esa noche. Ambos estábamos devastados, pero tenía que proteger a mis bebés”.

Más de dos décadas después, ella y Lee “se comunican de vez en cuando”, dice. “Tommy es el padre de mis hijos y estaré eternamente agradecida”.

Soltera y viviendo en la antigua granja de sus abuelos en la isla de Vancouver, está rodeada por sus cinco perros, sus amados libros, su jardín y el mar.

“Vivo una vida más romántica ahora que estoy sola que en las relaciones”, dice Anderson, quien se casó cuatro veces más: con Kid Rock, Rick Salomon (se casaron dos veces pero uno de los matrimonios fue anulado), y Dan Hayhurst, un matrimonio de menos de un año que terminó en 2021.

“Enciendo mis velas, hago sonar mi música. Tengo mi piano, estoy seguro de que sería maravilloso si alguien más estuviera en mi vida y quisiera lo mismo. Por lo general, se trata de atender a ellos, y tiene que haber un equilibrio”, señala en su libro.

Es algo por lo que se esfuerza en estos días, mientras se prepara para compartir su historia completa con el mundo y las lecciones de amor propio. “No necesito que alguien me traiga rosas”, dice Anderson. “Acabo de plantar cien rosales. Puedo conseguirlos cuando quiera, y son mis rosas favoritas”.

En sus memorias, Anderson también habla sobre cómo superar un abuso sexual y nunca rendirse: “Lo hice contra viento y marea”.

“Siento que definitivamente descubrí quién no soy a lo largo de mi vida y ahora estoy recordando quién soy”, dice Anderson, de 55 años, en el artículo de portada de People de esta semana. “Y quién era esa niña antes de que le pasara algo”.

Fue una niña que comenzó a perder la confianza de los adultos después de haber sido abusada sexualmente a una edad temprana.

“En mi caso, fue una niñera quien me sexualizó muy temprano, obligándome a jugar juegos extraños con su cuerpo”, recuerda Anderson. “Ella me amenazó para que no le dijera a nadie”.

“Estaba tratando de proteger a mi hermano”, dijo Anderson. “No quería que le pasara a él y entonces hacía cosas para que ella no lo tocara. Estaba muy avergonzada. No le dije a nadie. No sabía qué hacer”.

Tampoco dijo nada unos años más tarde, cuando fue violada por un hombre unos diez años mayor. Sucedió cuando ella tenía alrededor de 12 o 13 años. Después de eso, dijo: “Una parte de mí simplemente se rindió. Eso fue como otro clavo en el ataúd”.

