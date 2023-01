Al menos 120 heridos tras terremoto de 5,4 en Irán (Videos)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Al menos 120 personas resultaron heridas en un terremoto de 5,4 grados que sacudió este miércoles el norte de Irán y que además dañó unas 200 viviendas.

El terremoto ocurrió a primera hora de la tarde cerca de la ciudad de Khoy, situada en la provincia noroccidental iraní de Azerbaiyán Oeste, informó el Centro Sismológico de Irán, dependiente de la Universidad de Teherán.

#MaryamRajavi: My heartfelt sympathies to quake-stricken residents of #Khoy, West Azerbaijan

I urge all Iranians esp. young people to rush to their aid in horrendous conditions & freezing cold. #Iran regime plunders national wealth, leaving people defenseless vs

natural disasters https://t.co/ZCYyGvJuGD pic.twitter.com/zEuS712PuJ — sheer_iran (@sheriran95) January 18, 2023

Poco después se produjo una réplica de 3,9 grados en la misma zona.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estado Unidos (USGS) cifró la magnitud del movimiento telúrico en 5,8 grados, seguido de una replica de 4,4 grados poco después.

Al menos 120 personas han resultaron heridas en el sismo y unas 200 viviendas en 15 pueblos de la zona afectada han resultado dañadas, informó la agencia de noticias Mehr, que indicó que se han enviado equipos de rescate a la zona.

Khamenei is the main cause of killing the Iranian people and making women and children homeless in this cold climate, because he spends the money and gas needed by the Iranian people at the expense of his mercenaries in Lebanon and Syria.#Khoy #Iran#??? pic.twitter.com/AyhxthNPKT — Mohammad Rashid (@MohammadiRashid) January 18, 2023

Irán tiene una gran actividad sísmica y en las últimas semanas se han registrado numerosos terremotos, varios de ellos superiores a 6 grados.

. @Iranian_RCS Earthquake khoy response: 7,000 households/28,000 p0l affected,War& firouraq worse hit,550 tentbeds prepared,1,500 electric heaters,1,000 lamps So far, 2,000 packages of 72-hour food items have been prepared/ready to be distributed #Iran pic.twitter.com/XPovJvUuIY — Atta Durrani (@AttaDurraniIFRC) January 18, 2023

Los terremotos más graves hasta la fecha en Irán se produjeron en diciembre de 2003 y en junio de 1990, cuando perdieron la vida 31.000 y 37.000 personas, respectivamente.

3. #Earthquake in #Khoy

Damage to people's houses and lack of rescue forces… pic.twitter.com/CwB3wId98o — Iran News Update (@IranNewsUpdate1) January 18, 2023

Más recientemente, en noviembre de 2017 un terremoto de magnitud 7,3 causó 620 muertos y más de 12.000 heridos en la provincia noroccidental de Kermanshah.

EFE