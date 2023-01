Bajo una “pepa de sol”: Hasta 24 horas en cola se calan los anzoatiguenses para surtirse de gasolina (VIDEOS)

Entre 4 y 8 horas en cola deben esperar los habitantes de la zona norte de Anzoátegui para abastecerse con gasolina subsidiada. En municipios foráneos el proceso podría extenderse hasta 24 horas.

Por Jesús Albino

Anzoátegui forma parte de la Faja Petrolífera del Orinoco, que se estima contiene 220.000 millones de barriles de crudo.

También cuenta con el Criogénico José Antonio Anzoátegui y la refinería de Puerto La Cruz, que son dos de las instalaciones petroleras más grandes de latinoamericana.

La riqueza de sus suelos contrasta con la realidad que se vive en la región, pues desde el pasado mes de diciembre se forman largas colas para surtir combustible.

Ronald Arcia es uno de los afectados y compartió con lapatilla.com una propuesta, que se repite entre otros ciudadanos: “Las internacionales tienen gasolina de más, pero no hay carro. ¿Por qué no las ponen mixtas? Es la pregunta que me hago. ¿Por qué no colocan en todos lados, en toda Venezuela, estaciones de servicio mixtas? El que tenga sus 120 litros, lo echa, y el que no echa gasolina internacional, eso depende del bolsillo de cada uno”.

En la entidad oriental quienes quieren surtir gasolina subsidiada, deben tomarse el día para hacerlo, así dice José Romero.

“Tienes que amoldar tu día. Por ejemplo, hoy vine a las 5:00 de la mañana. Uno tiene que amoldar su día y dejar de trabajar para esta cola”.

Dorelys Sierra dice que el tiempo en cola es “horrible, porque yo no he desayunado, quiero ir al baño. Y si es una persona de tercera edad, hasta cuándo esto. Estoy aquí desde las 5:00 de la mañana haciendo la cola. Se te paraliza la vida”.

Aún no existe pronunciamiento oficial por parte de las autoridades sobre esta situación que se viene registrando desde finales de 2022.