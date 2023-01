Burlas, señas, gustos personales y referencias futbolísticas: una a una, todas las menciones de Shakira a Piqué y su novia

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Shakira volvió a hacerlo. No es la primera vez que desde sus canciones dice mucho más que lo que sus ex esperan que ventile. Porque se sabe, esté enamorada o con el corazón roto, la colombiana hace arte y se viraliza, sus canciones se convierten en himnos, posteos, remeras y tatuajes.

Por Infobae

El miércoles a la noche y en alianza con el productor argentino Bizarrap, la cantante lanzó la Music Session #53. Una canción con mucho ritmo pero sobre todo, con mucho material para analizar por el contenido de su letra. De principio a fin y como ya había hecho con Te felicito y Monotonía, le declaró la guerra a Gerard Piqué y sus infidelidades, sobre todo la que le puso fin a su relación después de 12 años juntos y dos hijos en común, Milan y Sasha.

Pero si hasta ahora sus críticas habían sido moderadas y de alguna manera repartía el peso de la responsabilidad por la separación, con frases como “no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”, ahora decidió apretar el acelerador y fulminarlo tanto al exfutbolista como a su nueva pareja, Clara Chía Martí. El análisis de algunas de sus frases más destacadas.

El peor campeonato de Piqué

“Tanto que te las das de campeón, y cuando te necesitaba diste tu peor versión”, canta Shakira en los primeros segundos del tema, haciendo referencia a los títulos de Gerard Piqué en su vida profesional, tanto en Barcelona como en la selección de España. A su vez, resalta el pésimo comportamiento que tuvo quien fuera su pareja en los últimos tramos de la relación, cuando se mostró con otras mujeres descuidando no solo el vínculo sino la imagen pública de ambos, y sobre todo, mientras ella cuidaba a su padre enfermo. Ya lo había hecho años atrás, cuando la cantante tuvo un problema en sus cuerdas vocales que amenazaba su carrera y él declaró -contado por ella luego- que él le dijo que “no pensaba vivir al lado de una mujer amargada”.

El festejo

Cada vez que Piqué quería dedicarle un gol a su entonces compañera, usaba el mismo gesto: los brazos cruzados y un dos con sus dedos en cada mano, lo que simbolizaba la fecha de nacimiento de ambos, que es la misma- él el 2 de febrero de 1987 y ella, el 2 de febrero de 1977-. Pero además, cuando comenzó la relación con Clara, la chica tenía 22 años, los mismos que Shakira -que en ese momento tenía 44- le lleva a la joven.

El significado de los números

La colombiana también se introdujo en la numerología. El 3 siginifica mucho en la vida de Piqué: es su número preferido y también es el que portaba siempre en su camiseta. Pero hay más y acá viene el guiño: la canción dura exactamente 3:33 minutos. Además, cuando hace la referencia de “Yo valgo por dos de 22? lo hace justo al minuto 2:22. ¿Coincidencia? Poco probable en una letra que está escrita con la precisión de un cirujano.

Las marcas de lujo

En otro tramo menciona a diversas marcas de lujo en contraposición a otras más populares y accesibles, un detalle que tampoco es inocente. Se sabe, Gerard es fanático de los autos y de los relojes, y tiene colecciones millonarias de ambos ítems. “Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, ‘tas tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio”, le recomienda.

La deuda con Hacienda

Otro de los puntos que tensó la relación entre la pareja fue el escándalo con la Agencia Tributaria por evasión de impuestos que la llevaría a los tribunales españoles y que llamó la atención de la prensa de todo el mundo. “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta, y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura”, dice en relación a la casa que le construyó Piqué a sus padres al lado del hogar familiar. “Perdón que te sal-pique”, agrega con picardía.

En ese tramo además, la cantante menciona una de las frases más repetidas en redes sociales y que sin dudas se volverá icónica: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Gol para Shakira y empoderamiento colectivo.

El regreso de la loba

Pero no solo Piqué fue el destinatario de la descarga sino que Shakira también apuntó hacia Clara. “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande, y por eso estás con una igualita que tú”, dijo sobre la joven de 23 años. Para la colombiana, la Loba es toda esa represión que las mujeres llevan por dentro y le había dedicado ese tema a otro ex, Antonio de la Rúa, en uno de sus impasse.

El juego de palabras con su nombre

Pero habrá más para Clara y esta vez, de una forma muy llamativa, un juego de palabras con su nombre de pila: “Tiene nombre de persona buena. CLARA-mente, no es como suena. Es igualita que tú”. Su nombre significa “brillante y pura” y tiene anclaje con Santa Clara de Asís. Pero para la cantante de santa no tiene nada y el enojo con la joven no es solo porque haya sido su sucesora en el corazón de Piqué sino porque ella trabajaba en su empresa y lo acompañaba en sus viajes con la excusa de compromisos laborales. ¡Y hasta entró a su casa! O sea que la cantante la conocía.

Moscas en la casa

“Mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también”, le plantea a Piqué en otra línea haciendo referencia a la poca inteligencia de llevar a Clara a la casa familiar cuando era su amante. Un hecho que pudo verse en un stream con Ibai Llanos en 2021, cuando las cosas con Shakira aparentaban estar bien… o al menos así lo repetían públicamente.

La letra completa

Perdón, ya cogí otro avión

Aquí no vuelvo

No quiero otra decepción.

Tanto que te las dabas de campeón

Y cuando te necesitaba,

Diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato

Que yo debí votar ese gato.

Una loba como yo,

No está pa’ novatos.

Una loba como yo

No está pa’ tipos como tú

Pa’ tipos como tú.

A ti te quedé grande,

Y por eso estás

Con una igualita que tú.

Esto es pa’ que te mortifiques

Mastique y tragues, tragues y mastiques

Yo contigo ya no regreso

Ni aunque me llores ni me supliques

Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música

Perdón que te sal-pique.

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran

Las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente es igualita que tu

Pa’ tipos como tú.

Del amor al odio hay un paso,

Por acá no vuelvas, hazme caso

Cero rencor bebé.

Yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó

Estás tan raro que ni te distingo.

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio.

Vas acelerado, dale despacio

Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven,

Aquí me siento un rehén.

Por mi todo bien,

Yo te desocupo mañana

Y si quieres tráetela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Y una loba como yo no está pa’ tipos como tú.