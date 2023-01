Quiénes son los nominados a los Globos de Oro y otros DETALLES para no perderse esta ceremonia “dorada” de Hollywood

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La temporada de premios en Hollywood se encuentra a la vuelta de la esquina. Aunque todavía quedan unos meses para los Premios Oscar, el cine y la televisión tendrán su primera gran noche del año la próxima semana.

Por Quever.news

Luego de que las últimas dos ediciones estuvieran teñidas de escandalosas revelaciones, los Globos de Oro volverán a entregarse este año con ceremonia presencial, invitados de lujo y agenda renovada.

Hay que recordar que el febrero de 2021, una investigación realizada por Los Ángeles Times destapó una serie de maniobras fraudulentas al interior de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), la organización que hace entrega de los Globos de Oro. Tras la publicación del artículo, un grupo de celebridades amenazaron con boicotear la ceremonia de ese año. En 2022, la NBC anunció que no transmitiría la gala de premiación de los Globos de Oro.

Este año la ceremonia de los Globos de Oro se llevará a cabo el martes 10 de enero desde el Hotel Beverly Hilton en Los Ángeles, California.

?? The 80th #GoldenGlobes are less than two weeks away! ?? Retweet if you're getting excited! pic.twitter.com/Jsb9Pi3KCG

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) December 29, 2022