El extraño caso de la mujer a la que le están saliendo cuernos en la cabeza

Hace 3 años, una mujer de la India llamada Mimiya Bai comenzó a sentir dolores de cabeza, los cuales, con el paso de los días, se volvieron cada vez más insoportables.

Por: El Diario NY

Pero para sorpresa de muchos, incluidos a algunos médicos que la han estado tratando de sus problemas, un día Mimiya despertó y notó que comenzaron a crecerle una especie de cuernos en la cabeza.

Al principio, esta mujer de 60 años cuando se acercaba a la gente para contarles de lo que le estaba ocurriendo, se topó con personas que no le creían nada de los que les decía hasta que les mostraba las protuberancias que le estaban saliendo en el cráneo.

'Horns' start growing out of woman's head leaving doctors stumped. Mimiya Bai has apparently left doctors ‘puzzled’ with her condition, which began three years ago. The 60-year-old is now waiting for treatment and is in consultation with senior doctors.?? pic.twitter.com/Z9PkjHWmJH

— Sumner (@renmusb1) January 1, 2023