Raúl Ochoa Cuenca: En segunda discusión

El pasado día 30 de diciembre, los venezolanos quedamos, no sorprendidos, eso jamás ocurre en Venezuela, de la realización de una sesión de lo que se llamaba la Asamblea Nacional legítima, donde se decidía la supresión del Estatuto que rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. “Este instrumento pretende organizar y relegitimar los poderes públicos para regresar a la efectividad plena de la Constitución, lo cual solo será posible si cesa la usurpación del Poder Ejecutivo por parte de Nicolás Maduro quien, conforme al propio Estatuto y los acuerdos parlamentarios de noviembre y mayo de 2018, ejerce la Presidencia de la República desde el 10 de enero de 2019, sin haberse sometido a un proceso electoral legítimo”. Esto nos decía el profesor Juan Manuel Rafalli el 13 de febrero del 2019.

Si efectivamente como hemos podido ver con una mayoría simple de 72 votos, el día 30 se aprobó esta propuesta, firmada por la diputada Nora Bracho, jefe de la fracción parlamentaria del partido Un nuevo Tiempo, liderado por el actual gobernador del estado Zulia, el Sr Manuel Rosales y apoyado por el partido Acción Democrática, si, aunque cause además de sorpresa estupor, es el mismo partido que fundaron Romulo, Raul, Prieto Figueroa, Gonzalo, Gallegos y Ruiz Pineda y el cual se le conocía como el partido del pueblo. Pareciera que las decisiones que toma el actual jefe de A.D. Henry Ramus Allup y su candidato Presidencial, el profesor Dr Carlos Prosperi, no coinciden con los postulados de aquel partido, ejemplo de compromiso en la lucha, aquella que era de verdad verdad de ese partido para recuperar las libertades que habían inaugurado con la ascensión del gobierno de Don Rómulo Gallegos.

El otro partido que luchó incansablemente porque esta proposición fuese aprobada, fue Primero Justicia, un partido en gran parte alimentado en sus inicios por el proceso de extinción del partido Copei, a quien, menester es recordar que su fundador, Rafael Caldera fue también su verdugo. Uno de sus líderes fundamentales y quien aparentemente ejerce gran influencia es el candidato derrotado ¿ de verdad ? por Maduro el 15 de abril del año 2013. Capriles fue diputado del partido Copei en representación del mi estado, el Zulia.

¿ Pero cualquiera podría preguntarse por qué este empeño de arriar banderas ? No es fácil de explicar y después de haber visto la sesión del día 30 mis preguntas sin respuestas son in crescendo. A medida que reflexiono sobre la justificación que cada uno de los representantes del pueblo daba a su voto, primero me tengo que preguntar ¿ Y estos son los representantes de la población venezolana ante el poder legislativo ?

Las razones pueden ser muchas y muy variadas, y no entraré en lo especulativo. No tengo razones para dudar de la honorabilidad de muchos de los componentes de esa cámara legislativa.

La diputada Sonia Medina del partido Voluntad Popular, denunció que en la reforma de la “Ley del Estatuto que Rige la Transición”, aprobada con 72 votos correspondiente a una mayoría simple, se suprimieron cinco artículos que, entre otros aspectos, en su concepto, y no sola de ella me permito agregar, le dan la tan deseada legitimidad a Nicolás Maduro al no hacer mención a su ilegal e inconstitucional ejercicio de las funciones como presidente de la república de Venezuela, al no señalarsele como usurpador, cosa que podría ser considerada como un vil acto de traición a la patria por aquellos autores de esta decisión, así como por los cómplices en que se convirtieron esos electos al votar la supresión de estos artículos que eran el corazón del único instrumento con el cual contaba un pueblo, hoy inerme e indefenso.

“Se está legitimando a Nicolás Maduro, así se quiera decir que este es otro instrumento de lucha”, expresó la parlamentaria. Por su parte, el diputado Marco Aurelio Quiñones, insistió que la reforma solo aglutina un cúmulo de artículos que conforman una ley inconstitucional. “Cuando una mayoría circunstancial avanza en ponerle fin al Gobierno Encargado, reconocido por la comunidad internacional, hay que recordar que, a uno de los ladrones más grandes, testaferro de este régimen, como Alex Saab, no le pudieron imprimir la credencial de diplomático gracias al gobierno encargado”, agregó Quiñones.

Cortisimo diálogo imaginario entre el ahora reconocido presidente Maduro por unos partidos políticos que son parte de la asamblea Nacional electa en el año 2015.

“Alex, Alex nos has preocupado mucho”, le dijo Nico a través de un celular que logró, a un alto costo, infiltrar el inefable Garzon en la celda del barranquillero. Alex hermano de andanzas y de correrías, espero que cuando mañana tempranito tu abogado le informe al Juez Scola que el Departamento de Estado ya está al corriente que la Asamblea Nacional, me reconocen como presidente legitimo te diga en plena audiencia:

You are free Mr. Ambassador. President Biden and his adviser Gonzalez send their apologies.

Concluyo con una pregunta apreciados lectores ¿ Será por ahi que vienen los tiros ?

Feliz año, apreciados lectores. Mis deseos los remito a nuestro bello himno nacional: “Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. y el pobre en su choza Libertad pidió: A e ste santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó”.

Pareciera que Juan José Alejandro Landaeta Arévalo, además de compositor fue un visionario.

Raúl Ochoa Cuenca en Anfi del Mar el 1 de enero del año 2023.

Video de la sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela donde se tomaron decisiones de mucha importancia por sus consecuencias para el futuro de Venezuela como nación democrática. Los minutos, desde el 103 al minuto 114, en práctica es un resumen de lo decidido y mostrandonos la honestidad intelectual de los protagonistas.

https://www.youtube.com/watch?v=BKUmlyRWahs

Duracion del video 4 horas y 10 minutos.