Domingo Alberto Rangel: Civilización contra barbarie

Posteado en: Opinión

Los temas que resalta la prensa a muchos venezolanos nos pueden parecer banales… sin importancia. Pero no es así.

Como recuerda la óptica, todo depende del cristal con que se mire… y la calidad, profundidad y honradez tanto del mirón… como del periodista.

Entre las noticias que signaron el final del año pasado al menos tres resaltaron sobre las demás en redes y prensa.

Escandalosas unas… intrascendente a la fecha la otra… pero todas pueden caer en la misma temática que llevó hace un siglo a don Rómulo Gallegos… a escribir su Doña Bárbara.

Novela en la cual el autor más que una oda a la democracia expresaba su punto de vista… sobre el ya bicentenario duelo entre civilización y barbarie.

Lucha que ha signado gran parte de la historia de los territorios que fueron parte del Imperio español.

Las redes a final de año repetían hasta el cansancio un video donde supuestamente aparece un general tirado en el piso… víctima de su ira y la mala puntería… amenazando pistola en mano a un vecino que graba la escena.

Soy juez de paz y estoy entrenado para entender que tras una foto o un video hay detalles que pueden cambiar la apreciación que uno tenga sobre determinada trifulca… después de ver lo grabado desde un celular.

Bien… luego volveremos al general de la mala puntería mientras repaso las otras noticias que aparentemente carecen de conexión con esta primera ya presentada.

Son las primarias y el extraño final del interinato del Juan Guaidò que cada una fueron resaltadas por prensa y redes a finales del 2022.

Noticias que dependiendo de cómo se traten… tienen o no conexión entre ellas.

El general… apartando que es posible que ese ciudadano estuviese harto del presunto “bulling” que le hace en el diario convivir… el vecino al que amenazó de muerte… es demasiado incivilizado como para tener el alto rango que ostenta.

Las primarias… aún cuando en la comisión que las debe organizar hay gente decente y trabajadora… desde que aceptan sus manejadores que desde el interinato y con fondos sustraídos a la Nación con argumentos de piratas… se financien las estructuras políticas de los partidos del G4 o G3 o lo que sea… lo que hace imposible la emergencia de independientes… permiten espacio a la incivilidad.

Y del interinato que pretende hacer pasar por “legal” una figura que no aparece en la CRBV… y que tras el mismo tiempo que duró recuerdo la presidencia de Kennedy en USA… lo que deja tras de sí es una estela de pus… no creo que sea una figura civilizatoria sino más bien el pivote a lo peor del pasado venezolano.

Bien: vistos estos hechos se puede decir que en un siglo el país no ha avanzado en la lucha contra la barbarie.

Y peor porque don Rómulo Gallegos pensaba que la barbarie se circunscribía a lugares lejanos… donde la institucionalidad estaba de vacaciones… y la civilización moraba en Caracas donde la UCV otorgaba títulos no solo de profesionales… sino de gente decente.

Pues no y así la lucha no solo tiene que replantearse porque las evidencias apuntan a que la barbarie se ha extendido a todo el territorio patrio… y la civilización… tan tímida ella… también pero no se hace notar.

Replantear la lucha… porque aparte de que no se puede pretender el monopolio de la civilidad desde un punto de vista ideológico… no tendría sentido apartar venezolanos que no está alineados digamos que con el mercado… si son parte de la poca civilización que nos queda.

Futuros enfrentamientos por el poder solo tendrán sentido si al bloque de la barbarie… le enfrenta un bloque de la civilización.

De otra manera solo quedaría abstenerse de votar.