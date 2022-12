La tregua por Navidad entre soldados de la Primera Guerra Mundial que se “firmó” con regalos y fútbol

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Lo que sucedió en esa Navidad de 1914 fue único, “maravilloso y extraño al mismo tiempo”, como lo describió un soldado alemán que vivió lo ocurrido.

Por BBC Mundo

Hacía pocos meses había estallado la Primera Guerra Mundial y alemanes, franceses y británicos combatían en los frentes de Bélgica y Francia.

Pero algo increíble sucedió en algunos puntos del frente occidental, en una zona conocida como la tierra de nadie.

“Estábamos en el frente de batalla, a unos 270 metros de los alemanes y en la Nochebuena habíamos estado cantando villancicos y los alemanes también”, contó años después el soldado británico Marmaduke Walkinton.

“Nos estuvimos gritando cosas, algunas eran insultos, pero la mayoría de las veces eran bromas”.

“Y un alemán dijo: ‘Mañana no disparen, nosotros no dispararemos'”.

El testimonio de Walkinton forma parte de un video, del Museo Imperial de la Guerra de Reino Unido (Imperial War Museum, IWM), titulado: The Christmas Truce: What really happened in the trenchs in 1914? (La Tregua de Navidad: ¿Qué sucedió realmente en las trincheras en 1914?).

Esa organización, que posee una extraordinaria colección de cartas, fotos, diarios, periódicos, testimonios de esos días, se ha dedicado a investigar qué pasó durante esa tregua navideña.

Con ayuda del historiador Alan Wakefield, director de la sección del museo dedicada a la Primera Guerra Mundial y a los inicios del siglo XX, nos adentramos en esta historia en la que un grupo de soldados no solo bajó las armas espontáneamente, sino que intercambió regalos con sus enemigos y hasta hubo quienes jugaron fútbol.

