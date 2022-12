“Nuestra última Navidad”: conmovedora historia de un presentador de televisión con cáncer terminal

Tomamos la decisión de no llorar y aprovechar al máximo cada día”. Con esta frase, el presentador de televisión británico Jonnie Irwin intenta explicar que tiene la intención de exprimirle el jugo a su vida, aunque solo le quedan unos pocos meses para vivirla.

Jonnie Irwin, de 49 años, fue presentador de ‘Escape To The Country’ de BBC One y de ‘A Place In The Sun’ de Channel 4, es imperturbablemente optimista. Así lo demostró en una entrevista exclusiva con Daily Mail.

El también escritor y conferencista sabe con certeza que esta será su última Navidad. Sin embargo, intenta pasarla lo mejor que puede con su esposa y sus tres hijos.

