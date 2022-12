La millonada que transfirió Alex Saab a la DEA de las ganancias obtenidas en contratos ilícitos con el régimen

Click to share on Google News (Opens in new window)

El testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, habría transferidos millones de dólares a la DEA.

lapatilla.com

La información se conoció la noche de este 22 de diciembre, cuando el periodista perseguido por el régimen de Maduro, Joshua Goodman, apuntó en redes sociales que el colombiano transfirió unos 12.6 millones a la agencia norteamericana por más de seis meses.

Dichos fondos serían provenientes de negocios fraudulentos con el chavismo.

Federal agents testify that Maduro ally Alex Saab wired $12.6 million to @DEAHQ over six months.

The funds were profits from contracts w/ Venezuela allegedly obtained via bribes.

The exhibit was presented at this week’s hearing on Saab’s claim he’s a Venezuelan diplomat. pic.twitter.com/zJfYYPeSqd

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) December 23, 2022