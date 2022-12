Este presidente definió a Francia como su “equipo africano” favorito al felicitar a Argentina

Click to share on Google News (Opens in new window)

El presidente de Kenia, William Samoei Ruto, generó revuelo en redes sociales con un controvertido comentario sobre el origen de los jugadores de la selección de Francia.

Por La Nacion

“Enhorabuena a la Argentina por ganar el Mundial. Mi equipo africano [refiriéndose a Francia] jugó un partido magnífico. ¡Pagaré mi apuesta! En general, un partido maravilloso. Encontrémonos en casa”, escribió el mandatario keniata en su cuenta de Twitter tras la derrota de Francia.

Congratulations Argentina for winning the world Cup. My African team at world Cup played a superb game. Will pay my bet!!! All round wonderful game. Tukutane home. pic.twitter.com/Cx9BZDZRnJ

Horas antes de la final del Mundial un frenético encuentro de más de 120 minutos que se decidió en una dramática tanda de penales, Samoei Ruto subrayó su apoyo al “equipo africano”. Como nota humorística, el presidente señaló que su mujer y sus hijos apoyaban al “otro bando”.

Supporting the African team in the world Cup finals. Good luck Rachel & kids as you support the other side. Remember to pay the bet!! Either way expecting fine football.

— William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) December 18, 2022