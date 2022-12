San Francisco inspecciona las oficinas de Twitter después de que Elon Musk tomara esta medida

Click to share on Google News (Opens in new window)

El propietario de Twitter, Elon Musk, está claramente molesto con que las autoridades de la ciudad de San Francisco se atrevan a cuestionar sus esfuerzos por transformar la sede de la empresa en un cuasi-motel para los empleados que probablemente tenga agotados.

Por Gizmodo

El San Francisco Chronicle informó por primera vez el martes de que la ciudad estaba investigando una denuncia presentada ante el servicio de reportes 311. Los funcionarios respondieron a la queja, irónicamente, a través de Twitter. Dijeron que el Departamento de Inspección de Edificios estaba investigando si la empresa había violado los códigos de zonificación de la ciudad con sus habitaciones en la oficina. El Departamento confirmó a Chronicle que estaba planeando realizar una inspección en la sede de Twitter.

Un portavoz del Departamento dijo a los periodistas: “Existen diferentes requisitos del código de construcción para edificios residenciales, incluidos los que se utilizan para estadías a corto plazo”.

Musk tuiteó un mensaje para los funcionarios de la ciudad el martes, molesto porque San Francisco quiera “atacar” a su compañía por “proporcionar camas para empleados cansados”. Trató de criticar al alcalde de San Francisco, London Breed, por no priorizar “que los niños estén a salvo del fentanilo”, aunque la oficina del alcalde no respondió.

NEW: The BBC has obtained pictures of inside Twitter – rooms that have been converted into bedrooms – for staff to sleep in.

The city of San Francisco is investigating as it's a commercial building. pic.twitter.com/Y4vKxZXQhB

— James Clayton (@JamesClayton5) December 7, 2022