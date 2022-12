Adamari López se sincera sobre los motivos de su ruptura con Toni Costa

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Adamari López abrió su corazón durante uno de los tramos del programa Este Dia y contó los motivos de su separación con Toni Costa, con quien tuvo a su hija Alaïa.

Por Entretenimiento News

Tras ser cuestionada sobre el motivo que provocó su ruptura con el padre de su única hija, la reconocida presentadora de televisión explicó: “Pasó que no podíamos seguir, no era sano para mí seguir en una relación donde había un patrón que se repetía y que yo no podía permitir, no podía darle ese ejemplo a mi hija, no quiero darle ese ejemplo a mi hija”.

“Tal vez cumplió el tiempo que tenía que cumplir, me dio el regalo más grande que tengo que es mi hija, y se lo agradezco mucho. Seguimos siendo familia porque tenemos una hija que nos une. Lo que pasó queda entre los dos, él sabe perfectamente el motivo, yo también y lo importante es que saquemos adelante a nuestra hija y que sigamos cada uno con su vida”, agregó López.