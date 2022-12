El espíritu unitario, por Rafael Veloz García @Rafaelvelozg

Posteado en: Opinión

Desde la Asamblea Nacional, tomando como marco la constitución, era perfectamente viable la restauración de la democracia. Sin embargo, el régimen tiene como dinámica no utilizar las vías constitucionales sino transitar por rutas paralelas y ha empleado los otros poderes públicos para intentar arrebatar las competencias a la Asamblea Nacional.

Sin profundizar en lo sucedido en el pasado, es menester hacer un análisis aunque sea a grandes razgos, porque se trata entonces de que el alma de la república, el hilo republicano, era necesario mantenerlo, pues a partir de esa semilla es que se puede realizar el movimiento, para poder insertarnos nuevamente en la propia constitución.

Lo generado en la Asamblea Nacional, en lo que respecta a la transición, está centrado en dos elementos: el primero es el valor de cada uno de los ciudadanos y su sumatoria es el ejercicio de la potencia del voto y allí radica la verdadera soberanía popular.

¿Qué ha hecho este sistema? Pues bloquear todos los mecanismos para que no se genere esa potencia del voto. Nuestra labor entonces es ir de la mano con los venezolanos y la comunidad internacional, para que la soberanía se potencie con el valor del voto y su propia cuantificación. Ahí está la columna vertebral, para que podamos ejercer y hacer valer la soberanía popular. En otras palabras, que se le conceda al ciudadano su poder de decisión. Y para que haya ese poder de decisión es necesario un espíritu unitario.

Ese espíritu unitario del que hablamos no es solo de las organizaciones políticas y nace desde la propia carta magna, con el elemento de conciencia de que todos estamos obligados al restablecimiento de la constitución de 1999.

En este punto, el trazado politico que tiene Voluntad Popular, que este lunes celebró su décimo tercer aniversario, es seguir en su acción de militancia democrátíca para que el espíritu unitario, que está representado en cada uno de los ciudadanos dentro y fuera de nuestro país, pueda ejercer su derecho al voto y que sea cuantificado como tal. Y esto tiene que ir acompañado por el factor unitario y un elemento de esperanza, este último convertido en el pulmón que cada ciudadano debe tener, que no es otra cosa que la tierra prometida. En todo proceso histórico, en todo móvil político, hay una tierra prometida. Tras más de 20 años de desierto esa tierra prometida es la que ya está visualizando el país. En consecuencia, el móvil político es que a través de la vía unitaria podamos ejercer el voto y que podamos demostrar a los venezolanos que los intereses personales y partidistas están muy por debajo de los intereses de la nación.

Lo expuesto con anterioridad se ha demostrado, cuando jóvenes y líderes políticos apuestan al cambio aún a costa de su libertad y hasta de su vida, como ha sido también la persecución de los parlamentarios y de líderes como Leopoldo López, forzado al exilio, donde sigue su lucha sin desmayo por la democracia venezolana.

Hay muestras fehacientes de que hay intereses primordiales más allá de los intereses personales y políticos. Y esto muestra por otro lado la caracterización del sistema, que está puesto en escena para la persecucción, para el terrorismo de Estado y para la utilización y el empleo de los poderes públicos, con el objeto de liquidar el factor unitario y el elemento esperanzador.

Hay un tema vinculante que no podemos dejar de abordar. Se trata del relativo a la Asamblea Nacional y lo que sucederá el venidero 5 de enero de 2023. El presidente (e) de Venezuela y de la legítima Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha anunciado que convocará ese día a la primera sesión del año y es su obligación hacerlo. Y lo es, por una parte, por la preservación de los activos en el exterior. En este sentido, este martes fue aprobado dar los elementos necesarios para la defensa del oro que está en Londres y que es del pueblo venezolano. Sobre este caso ha habido una acción exitosa del parlamento y el presidente ha indicado que es su obligación y también de los diputados preservar esos activos.

La fracción parlamentaria de Voluntad Popular ha anunciado de forma pública que estará presente en la sesión del 5 de enero de 2023, porque de no estarlo estaría reconociendo a Nicolás Maduro y eso, aparte de ser un retroceso en la lucha, se convertiría en un golpe a los intereses de la nación y contra los ciudadanos que anhelan el cambio político, que son una inmensa mayoría. Estos 23 años de lucha han sido para que el poder arbitrario, tutelado por otros intereses, como son los de Cuba, de la Rusia de Putin, etc., no siga operando, por haberse apartado de la constitución. Como dije al principio de este artículo, ahí está el alma de la república y de no darse una continuidad de la AN habría un reconocimiento a este sistema. Y en segundo lugar, se le entregarían los activos en el exterior que tanto le ha costado al pueblo venezolano su preservación.

Todo esto está enfocado en el cambio político, con un proceso electoral presidencial y otro parlamentario, y esa es la misión que tenemos los diputados de Voluntad Popular, quienes estamos conscientes que la inmensa mayoría de nuestros pares de la Asamblea Nacional electa en 2015 estarán presentes ese 5 de enero, a pesar de las diferencias que puedan existir, pero esas diferencias vamos a dirimirlas en un proceso electoral primario y quien salga triunfador en esa elección será el líder de la reconstrucción del país.

Es obvio que alrededor del 80% de los venezolanos quiere un cambio, quiere salir de Nicolás Maduro. Pero tener una mayoría no es suficiente en dictadura, porque para que podamos cubrir el ciclo es necesario no solo ganar sino también cobrar y para ello es claro que hay que saber cobrar, Y el líder que salga por la oposición en la elección primaria tendrá que saber cobrar y luego saber gobernar con los mejores, con un acuerdo de gobernabilidad que va más allá de las organizaciones políticas, pues incluye también a la sociedad civil, gremios, sindicatos, etc., como he dicho en anteriores ocasiones.

Por mí parte, estoy convencido que el inmenso esfuerzo que han hecho los venezolanos para sobrevivir a este holocausto dará sus frutos y veremos a la bandera de Venezuela ondear de nuevo, con sus valores republicanos, en tierra de libertad.

Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.