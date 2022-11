Natalia Jiménez: Me siento bien de cantar a los venezolanos que me extrañaban

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La cantante española Natalia Jiménez valora en una entrevista con EFE haber podido regresar a cantar a Venezuela después de muchos años, un espectáculo que muestra que las cosas están mejor en ese país y que fue especial porque, confiesa, sus seguidores la necesitaban y ella los necesitaba a ellos.

“No digo que las cosas estén bien, ni mucho menos, pero sí digo que han cambiado mucho y me siento bien de poder ir a cantarle a mi público, que tanto me extrañaba y tanto me necesitaba”, expresa Jiménez en Bogotá, donde promociona la gira que la traerá a Colombia en marzo de 2023.

Durante su “Antología 20 años Tour”, Jiménez se presentó a principios de este mes en Caracas y en Maracay, la capital del estado de Aragua.

La artista, que lideró La Quinta Estación entre el 2000 y 2010, reflexiona sobre lo que pasa en Venezuela en la actualidad y afirma que la gente que se quedó en el país no tiene que pagar “por lo que hizo un Gobierno“, de Nicolás Maduro.

“Muchos sufrieron el tener que crecer en un país que estaba devastado económicamente. Unos se quedaron por elección personal -por sus creencias políticas- y otros han escogido quedarse porque no tienen otro remedio. La gente que se ha quedado y que tiene la oportunidad de poder ver un espectáculo internacional porque el país ya está un poco mejor”, expresa.

Agrega: “Ahorita que fui yo siento que el país está mejor. He visto que las infraestructuras están mejor, ya se pueden usar los dólares para pagar, ha cambiado todo bastante”.

20 AÑOS DE CARRERA

Los conciertos que llevará a Medellín y Bogotá los próximos 23 y 24 de marzo, respectivamente, hacen parte de la “Antología 20 años Tour”, una gira que la ha llevado a otros países americanos como Puerto Rico, México, Estados Unidos, República Dominicana y Venezuela.

La cantante de temas como “El sol no regresa”, “Me muero”, “Algo más”, “Creo en mí” y “Quédate con ella” hará en estos espectáculos un recorrido por toda trayectoria y pasara por canciones de géneros tan diversos como la balada, el pop rock y la ranchera mexicana.

Así pues hará una puesta en escena que incluye una cronología de fotos e imágenes inéditas de la artista desde su infancia hasta la actualidad.

“Es un concierto súper emotivo en el que los voy a llevar por un recorrido de todos mis grandes éxitos, de todo lo que he hecho durante mi carrera y después una celebración, básicamente, porque no todo el mundo cumple 20 años de carrera y lo celebra por todo lo alto con una gira internacional”, expresa.

En esa línea, Medellín y Bogotá son paradas muy esperadas para Jiménez, que fue jurado de los programas de televisión La Voz Kids y La Voz Senior el año pasado.

“Colombia era una de las plazas a las que yo estaba loca por venir y me alegro tanto que se hayan cerrado estas fechas. La verdad que lo que van a poder ver en el show es algo bien emotivo, o sea, van a ver fotos de cuando yo era niña, de mis papás, de yo cuando no era nadie, de yo cuando era alguien y ya cuando mejore”, dice entre risas.

Justamente, la artista madrileña, de 40 años, reflexiona sobre ese recorrido y asegura que a la Natalia de 20 le diría que “nunca desfallezca” porque así fue que llegó a donde quiso.

“Yo escogí el camino largo, el de trabajar por mis cosas y ganármelas a pulso trabajando. A mí nadie me ha regalado nada, todo lo que tengo me ha costado un huevo y eso lo digo ahora, 20 años después, con mucho orgullo” expresa.

LATINOAMÉRICA, SU CASA

La relación de la artista española con América Latina es muy estrecha, pues su música está muy asociada, principalmente, a lo mexicano.

“Latinoamérica ha sido mi casa. Yo he viajado por el continente de arriba a abajo, lo conozco de arriba a abajo. Me faltan muy pocos países por conocer. No he estado en Brasil, por ejemplo, ni en Uruguay ni en Paraguay, pero el resto de los países los conozco, los amo”, dice.

Con Colombia, explica, tiene “una conexión muy fuerte” porque la gente la ve en la calle y la saludan como si la conocieran y fueran cercanos.

“Me da mucho gusto porque es muy natural que la gente sea tan cariñosa conmigo y eso me hace muy feliz. Y poder venir acá, visitarlos y poder hacer conciertos aquí, y disfrutar unos días, para mí es un regalazo”, concluye.

